Ваш роутер здатен на більше — 5 функцій, які майже ніхто не використовує

Під'єднання інтернет-кабелю до роутера. Фото: Freepik

Сучасні Wi-Fi-роутери — це давно не просто "роздавачі" інтернету, а справжні мережеві комбайни. Та попри багаті можливості, більшість користувачів зазвичай використовують щонайбільше половину їхнього потенціалу.

Сайт Новини.LIVE розповідає про п'ять функцій Wi-Fi-роутерів, які майже ніхто не використовує.

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Гостьова мережа

Окреме підключення для відвідувачів ізолює їх від ваших комп'ютерів, NAS і "розумних" пристроїв, залишаючи доступ лише до інтернету. У вебпанелі легко задати власні ім'я, пароль, часові рамки та ліміти швидкості, тож після відключення гостей мережа автоматично зникає.

Фільтр MAC-адрес

Кожен гаджет має унікальний MAC-ідентифікатор, який можна внести до "білого" списку. Навіть знаючи пароль, сторонні пристрої не зможуть зайти у мережу, якщо їхня адреса не авторизована, хоча іноді смартфони з випадковою MAC-адресою потребують додаткових налаштувань.

QoS — пріоритизація трафіку

Контроль пропускної здатності дозволяє розподілити швидкість так, щоб відеодзвінки чи онлайн-ігри працювали без затримок, а фонові завантаження отримували лише "зайві" мегабіти. Це рятує сімейну мережу від конфліктів, коли кілька людей одночасно використовують інтернет для різних завдань.

USB-порт як універсальний інтерфейс

Під'єднавши зовнішній диск, можна створити спільне мережеве сховище для всіх домашніх гаджетів, а з 4G-модемом — резервний канал на випадок збою у провайдера. Той самий порт робить звичайний принтер "мережевим", дозволяючи друкувати з будь-якого пристрою у квартирі.

Моніторинг підключень

Роутер у реальному часі показує, хто саме користується вашою мережею, а деякі моделі надсилають push-сповіщення про нові гаджети у мобільний застосунок. Регулярна перевірка списку допомагає миттєво виявити непрошених гостей і зберегти пропускну здатність для власних потреб.

Усі ці інструменти доступні майже в кожному сучасному маршрутизаторі, а їх налаштування займає лічені хвилини. Достатньо зайти у вебінтерфейс (адресу вказано на наклейці пристрою) або відкрити онлайн-інструкцію для своєї моделі — і домашня мережа стане значно безпечнішою, швидшою та зручнішою.

Нагадаємо, у теплі місяці користувачі дедалі частіше намагаються підключатися до Wi-Fi не лише в приміщенні, а й на подвір'ї — на терасі, в саду чи біля басейну. Однак сигнал часто не покриває потрібну зону. Як з'ясувалося, однією з причин може бути неправильне розташування роутера — надто близько до побутової техніки, яка заважає поширенню сигналу.

Також ми писали, що навіть за хорошого тарифу та правильного розміщення маршрутизатора інтернет у домі може залишатися повільним. Це часто пов'язано з тим, що користувачі не залучають усі функції роутера, втрачаючи можливість суттєво покращити якість з'єднання.