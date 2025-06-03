Ваш роутер способен на большее — 5 функций, которые почти никто не использует

Подключение интернет-кабеля к роутеру. Фото: Freepik

Современные Wi-Fi-роутеры — это давно не просто "раздатчики" интернета, а настоящие сетевые комбайны. Но несмотря на богатые возможности, большинство пользователей обычно используют максимум половину их потенциала.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о пяти функциях Wi-Fi-роутеров, которые почти никто не использует.

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Гостевая сеть

Отдельное подключение для посетителей изолирует их от ваших компьютеров, NAS и "умных" устройств, оставляя доступ только к интернету. В веб-панели легко задать собственные имя, пароль, временные рамки и лимиты скорости, поэтому после отключения гостей сеть автоматически исчезает.

Фильтр MAC-адресов

Каждый гаджет имеет уникальный MAC-идентификатор, который можно внести в "белый" список. Даже зная пароль, сторонние устройства не смогут зайти в сеть, если их адрес не авторизован, хотя иногда смартфоны со случайным MAC-адресом требуют дополнительных настроек.

QoS — приоритизация трафика

Контроль пропускной способности позволяет распределить скорость так, чтобы видеозвонки или онлайн-игры работали без задержек, а фоновые загрузки получали только "лишние" мегабиты. Это спасает семейную сеть от конфликтов, когда несколько человек одновременно используют интернет для разных задач.

USB-порт как универсальный интерфейс

Подключив внешний диск, можно создать общее сетевое хранилище для всех домашних гаджетов, а с 4G-модемом — резервный канал на случай сбоя у провайдера. Тот же порт делает обычный принтер "сетевым", позволяя печатать с любого устройства в квартире.

Мониторинг подключений

Роутер в реальном времени показывает, кто именно пользуется вашей сетью, а некоторые модели присылают push-уведомления о новых гаджетах в мобильное приложение. Регулярная проверка списка помогает мгновенно выявить непрошеных гостей и сохранить пропускную способность для собственных нужд.

Все эти инструменты доступны почти в каждом современном маршрутизаторе, а их настройка занимает считанные минуты. Достаточно зайти в веб-интерфейс (адрес указан на наклейке устройства) или открыть онлайн-инструкцию для своей модели — и домашняя сеть станет значительно безопаснее, быстрее и удобнее.

Напомним, в теплые месяцы пользователи все чаще пытаются подключаться к Wi-Fi не только в помещении, но и во дворе — на террасе, в саду или у бассейна. Однако сигнал часто не покрывает нужную зону. Как выяснилось, одной из причин может быть неправильное расположение роутера — слишком близко к бытовой технике, которая мешает распространению сигнала.

Также мы писали, что даже при хорошем тарифе и правильном размещении маршрутизатора интернет в доме может оставаться медленным. Это часто связано с тем, что пользователи не задействуют все функции роутера, теряя возможность существенно улучшить качество соединения.