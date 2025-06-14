Стоит ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь — плюсы и минусы такой привычки

Wi-Fi роутер возле телевизора. Фото: Pexels

Wi-Fi-роутер уже стал незаменимым элементом наших домов и офисов, поэтому нередко работает непрерывно. Однако эксперты отмечают: короткий "перерыв" ночью может иметь как преимущества, так и определенные риски.

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Какие есть плюсы и минусы в ночной паузе в работе роутера

Специалисты отмечают, что самый заметный бонус от отключения устройства — экономия электроэнергии: хотя роутер потребляет немного, за год разница в платежках становится ощутимой.

Кроме того, регулярная перезагрузка помогает исправлять накопленные ошибки в памяти, благодаря чему сеть работает стабильнее, а сам прибор меньше перегревается и служит дольше.

Значимой остается и кибербезопасность: отключение от интернета ночью снижает вероятность несанкционированного доступа к домашней сети — особенно если в квартире установлены "умные" устройства с личными данными.

Заботятся эксперты и о самочувствии пользователей: роутеры излучают электромагнитные волны, которые потенциально влияют на качество сна, ведь могут снижать уровень мелатонина, провоцировать проблемы с памятью и вызывать звон в ушах. Поэтому советуют держать устройство подальше от спальни или, по возможности, выключать его.

Впрочем, отказ от интернета на несколько ночных часов имеет и обратную сторону. Во время войны именно онлайн-оповещения предупреждают о воздушной тревоге, поэтому отключенный роутер может лишить доступа к критически важной информации. Кроме того, некоторые гаджеты обновляют программное обеспечение именно ночью, и без Wi-Fi эти процессы задерживаются, что влияет на их работу. Утром после длительного выключения устройство также требует времени, чтобы снова подключиться к сети.

Так что решение выключать роутер каждую ночь зависит от ваших приоритетов. Если спокойный сон и экономия электроэнергии важнее — дайте прибору "отдохнуть". Если критические ночные сообщения и непрерывные обновления имеют больший вес, оставляйте устройство включенным, но разместите его как можно дальше от мест отдыха.

Напомним, современные Wi-Fi-роутеры уже давно вышли за пределы привычного понятия "устройства для раздачи интернета". Они оснащены широким функционалом для управления сетью, безопасности и оптимизации соединения.

Также мы писали, что с наступлением теплого времени года возрастает потребность в стабильном Wi-Fi на улице — на балконе, в саду или у бассейна. Однако сигнал часто не доходит до этих зон. Причиной этого может быть неправильное расположение роутера.