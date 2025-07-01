Як перетворити старий роутер на підсилювач Wi-Fi — прості способи

Wi-Fi-роутер. Фото: Pexels

Після оновлення маршрутизатора не поспішайте викидати старий: він може врятувати сигнал у "мертвих зонах" домівки. Старий роутер легко перетворити на підсилювач Wi-Fi — дротово або без жодних кабелів.

Про це пише SlashGear.

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Як перетворити старий роутер на підсилювач Wi-Fi

Оновлення до швидшого маршрутизатора — гарна ідея, проте старому пристрою необов'язково припадати пилом. Його можна "перепрофілювати", зокрема зробити мережевим сховищем (NAS) або перетворити дротовий принтер на бездротовий. Найпомітніша користь — розширення покриття Wi-Fi там, де сигнал слабкий або взагалі зникає, наприклад, на ґанку чи в саду.

Навіть найдорожчі маршрутизатори залишають осередки без зв'язку. Поставивши старий роутер-підсилювач приблизно посередині між головним пристроєм і "мертвою зоною", ви змусите його приймати сигнал і транслювати його далі, збільшуючи радіус дії мережі.

Access Point

Перший спосіб — підсилювач через Ethernet (режим Access Point). Спочатку скиньте налаштування старого роутера кнопкою Reset і, за потреби, оновіть прошивку. Далі з'єднайте головний маршрутизатор зі старим кабелем Ethernet: LAN-порт — WAN-порт. Увімкніть старий пристрій і під'єднайтеся до нього з ноутбука чи ПК. Після цього відкрийте вебінтерфейс (адресу та логін шукайте на наклейці нижче) й увімкніть AP Mode у бездротових налаштуваннях. Збережіть зміни. Якщо в меню немає режиму AP, модель може його не підтримувати — тоді перейдіть до наступного варіанту.

Repeater Mode

Другий спосіб дозволить використовувати старий роутер як підсилювач без використання дротів (Repeater Mode). Підключіться до старого роутера по Wi-Fi та відкрийте його панель управління. Далі виберіть режим роботи Repeater. Знайдіть у списку свою основну мережу, введіть її пароль і придумайте назву та пароль для повторювача. Підтвердьте зміни й розмістіть пристрій там, де потрібне посилення сигналу.

Потрібно мати на увазі, що повторювач одночасно приймає і передає дані, тож швидкість урізається вполовину. Якщо головна мережа дає 100 Мбіт/с, на повторювачі буде приблизно 50 Мбіт/с, а з застарілим стандартом падіння може бути ще відчутнішим. Для стабільнішого результату варто інвестувати в mesh-систему — вона майже не "ріже" швидкість і забезпечує рівномірне покриття.

Нагадаємо, експерти радять змінювати Wi-Fi-роутер кожні 3-5 років, адже зношення компонентів і нові стандарти зв'язку поступово знижують якість з'єднання. Вчасне оновлення обладнання допоможе уникнути проблем зі швидкістю та стабільністю мережі.

Також ми писали, що більшість сучасних роутерів здатні на більше, ніж просто "роздавати" інтернет. Вони підтримують гостьові мережі, батьківський контроль, VPN, фільтри безпеки, але більшість користувачів про це навіть не здогадується.