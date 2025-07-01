Как превратить старый роутер в усилитель Wi-Fi — простые способы

Wi-Fi роутер. Фото: Pexels

После обновления маршрутизатора не спешите выбрасывать старый: он может спасти сигнал в "мертвых зонах" дома. Старый роутер легко превратить в усилитель Wi-Fi — проводным способом или без всяких кабелей.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама

Читайте также:

Как превратить старый роутер в усилитель Wi-Fi

Обновление до более быстрого маршрутизатора — хорошая идея, однако старому устройству необязательно пылиться. Его можно "перепрофилировать", в частности сделать сетевым хранилищем (NAS) или превратить проводной принтер в беспроводной. Самая заметная польза — расширение покрытия Wi-Fi там, где сигнал слабый или вообще исчезает, например, на крыльце или в саду.

Даже самые дорогие маршрутизаторы оставляют зоны без связи. Поставив старый роутер-усилитель примерно посередине между главным устройством и "мертвой зоной", вы заставите его принимать сигнал и транслировать его дальше, увеличивая радиус действия сети.

Access Point

Первый способ — усилитель через Ethernet (режим Access Point). Сначала сбросьте настройки старого роутера кнопкой Reset и, при необходимости, обновите прошивку. Далее соедините главный маршрутизатор со старым кабелем Ethernet: LAN-порт — WAN-порт. Включите старое устройство и подключитесь к нему с ноутбука или ПК. После этого откройте веб-интерфейс (адрес и логин ищите на наклейке ниже) и включите AP Mode в беспроводных настройках. Сохраните изменения. Если в меню нет режима AP, модель может его не поддерживать — тогда перейдите к следующему варианту.

Repeater Mode

Второй способ позволит использовать старый роутер как усилитель без использования проводов (Repeater Mode). Подключитесь к старому роутеру по Wi-Fi и откройте его панель управления. Далее выберите режим работы Repeater. Найдите в списке свою основную сеть, введите ее пароль и придумайте название и пароль для повторителя. Подтвердите изменения и разместите устройство там, где требуется усиление сигнала.

Нужно иметь в виду, что повторитель одновременно принимает и передает данные, поэтому скорость урезается вполовину. Если главная сеть дает 100 Мбит/с, на повторителе будет примерно 50 Мбит/с, а с устаревшим стандартом падение может быть еще ощутимее. Для более стабильного результата стоит инвестировать в mesh-систему — она почти не "режет" скорость и обеспечивает равномерное покрытие.

Напомним, эксперты советуют менять Wi-Fi-роутер каждые 3-5 лет, ведь износ компонентов и новые стандарты связи постепенно снижают качество соединения. Своевременное обновление оборудования поможет избежать проблем со скоростью и стабильностью сети.

Также мы писали, что большинство современных роутеров способны на большее, чем просто "раздавать" интернет. Они поддерживают гостевые сети, родительский контроль, VPN, фильтры безопасности, но большинство пользователей об этом даже не догадывается.