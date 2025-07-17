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Главная Технологии Для чего USB-порт в Wi-Fi-роутере — 6 полезных применений

Для чего USB-порт в Wi-Fi-роутере — 6 полезных применений

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 16:12
Как использовать USB-порт в Wi-Fi-роутере — 6 полезных функций
USB-порт позади Wi-Fi-роутера. Фото: кадр из видео/YouTube

USB-порт на современном Wi-Fi-роутере — не просто "дизайнерский штрих", а мощный инструмент, способный расширить возможности домашней сети. Один разъем позволяет превратить обычный жесткий диск в личное "облако", сделать старый принтер сетевым и даже подстраховаться резервным интернет-каналом.

Об этом пишет SlashGear.

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Прежде чем использовать USB-порт роутера, его нужно активировать. Для этого:

  • подключите нужное устройство к USB-порту;
  • откройте в браузере IP-адрес роутера и войдите в админ-панель (логин и пароль обычно указаны на этикетке устройства);
  • найдите раздел USB/Storage и активируйте функции порта: файловый или медиасервер, принт-сервер и прочее;
  • сохраните настройки — порт готов к работе.

Создайте домашнее "облачное" хранилище

Подключив внешний диск, роутер превращается в упрощенный NAS: файлы доступны на всех гаджетах без электронной почты или флешек. При необходимости можно выставить права доступа — от полного редактирования до только чтения. Часть моделей дополнительно работает как медиасервер, позволяя стримить видео на ТВ или планшет без интернета и лишних проводов.

Сделайте проводной принтер беспроводным

Подключите USB-принтер, включите "Printer Sharing" в настройках — роутер станет принт-сервером. После этого любой компьютер или смартфон в сети сможет печатать без кабелей и сложной настройки.

Автоматическое резервное копирование данных

USB-диск в роутере — простой способ настроить регулярные резервные копии ПК, смартфонов или планшетов. В панели управления задайте расписание (ежедневно, еженедельно) или синхронизацию в реальном времени и выберите папки для резервного копирования. Некоторые роутеры поддерживают Time Machine или Windows File History — тогда настройка сокращается до нескольких кликов.

Заряжайте небольшие гаджеты

USB-порт подает питание, достаточное для фитнес-трекера, беспроводных наушников или IoT-сенсоров. Это удобно, когда свободных розеток нет, а мелким устройствам нужна лишь капля энергии. Мощности мало для планшетов или телефонов, зато ее хватает для медленной, но безопасной подзарядки.

Вторая "страховочная" SIM или модем

На некоторых моделях к USB-порту можно подключить 3G/4G-модем и настроить автоматическое переключение на мобильный интернет, если основной канал упадет. Это гарантирует непрерывный доступ к сети без дополнительных устройств.

Обновление прошивки с флешки

Когда онлайн-апгрейд не работает, USB-порт выручит: скачайте новую прошивку с сайта производителя, скопируйте ее на флешку, включите режим восстановления и укажите файл в меню роутера. Процедура минимизирует простои и возвращает устройству стабильность и актуальную защиту.

Напомним, Wi-Fi-роутеры работают круглосуточно, однако специалисты советуют иногда отключать их на ночь. Это может улучшить стабильность соединения, уменьшить электропотребление и даже немного продлить срок службы устройства, хотя полное отключение имеет и свои риски, в частности потерю настроек на устаревших моделях.

Также мы писали, что обновлять Wi-Fi-роутер стоит каждые 3-5 лет, ведь даже исправное устройство со временем теряет совместимость с новыми стандартами, что сказывается на скорости и качестве связи.

интернет гаджеты WiFi роутер USB функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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