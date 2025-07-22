Как правильно ставить антенны Wi-Fi-роутера для лучшего сигнала — не все знают

Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Чем быстрее интернет-тариф, тем больнее разочарование, когда Wi-Fi не "добивает" до всех комнат, а видео зависает на буферизации. Часто причина не в провайдере, а в том, под каким углом направлены антенны роутера — именно от них зависит, дойдет ли сигнал до каждого устройства в квартире.

Об этом пишет SlashGear.

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Как правильно выставлять антенны на Wi-Fi-роутере

Большинство современных роутеров оснащены регулируемыми антеннами, но пользователи нередко оставляют их вертикальными "по умолчанию". На самом деле Wi-Fi распространяется не лучом, а "бубликом" вокруг каждой антенны, поэтому изменение угла способно существенно повлиять на покрытие.

Поставьте его в центральной части помещения и выше от пола — на полке или столе, как можно дальше от толстых стен, больших металлических приборов и другой электроники, которая может экранировать сигнал.

Если вы живете в квартире, оставьте все антенны вертикально, чтобы "бублик" сигнала охватывал площадь по горизонтали. Если живете в многоэтажном доме, то поверните одну-две антенны под углом примерно 45°, чтобы часть сигнала шла "вверх-вниз" и проникала на другой этаж. Если антенн три или четыре, центральные оставьте вертикально, а крайние наклоните.

В компактных или mesh-системах антенны скрыты и расположены производителем оптимально, так что менять угол не нужно. Сосредоточьтесь на правильной высоте и отсутствии препятствий вокруг.

Соблюдая эти простые шаги, можно минимизировать "мертвые зоны", повысить стабильность соединения и раскрыть полный потенциал оплаченной скорости интернета.

Напомним, даже самый современный Wi-Fi-роутер рано или поздно начинает "тормозить", потому что, как и любой компьютер, работает непрерывно. Простой перезапуск с паузой в 10 секунд часто возвращает скорость и стабильность сети.

Также мы писали, что USB-порт на современном Wi-Fi-роутере — не просто "дизайнерский штрих", а мощный инструмент для расширения возможностей сети. С его помощью можно создать собственное хранилище, подключить старый принтер или добавить резервный канал доступа к интернету.