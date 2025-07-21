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Головна Технології Правило 10 секунд — як посилити сигнал Wi-Fi-роутера

Правило 10 секунд — як посилити сигнал Wi-Fi-роутера

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 11:22
Слабкий сигнал Wi-Fi-роутера — як може допомогти "правило 10 секунд"
Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Навіть найсучасніший Wi-Fi-роутер рано чи пізно починає "гальмувати", бо, як і будь‑який комп'ютер, працює безперервно. Простий перезапуск із паузою в 10 секунд часто повертає швидкість і стабільність мережі.

Про це пише УНІАН.

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Чому перезавантаження рятує Wi‑Fi

Компактний роутер фактично є міні‑ПК із материнською платою та ключовими компонентами всередині. На відміну від ноутбука, він працює цілодобово місяцями, через що оперативна пам'ять поступово переповнюється, а продуктивність падає. До типових наслідків належать зниження швидкості, збої й навіть повна втрата з'єднання.

Фахівці наголошують, що слабкий сигнал Wi‑Fi найчастіше спричиняють невдале розташування маршрутизатора або сусідство з електронікою, що створює перешкоди. Та коли причина не в місці встановлення, допоможе "правило 10 секунд".

Для його виконання:

  • вимкніть роутер кнопкою живлення або просто висмикніть вилку з розетки;
  • відрахуйте приблизно 10 секунд, щоб пристрій завершив активні процеси й очистив пам'ять;
  • знову під'єднайте живлення та увімкніть роутер.

Кнопку живлення зазвичай розташовано на задній панелі поруч із портами. Після перезапуску пристрій оновлює внутрішні процеси, що часто відразу помітно за покращенням швидкості та стабільності.

Єдиного графіка перезавантаження немає. Перезапускайте роутер у разі явних проблем зі з'єднанням або для профілактики приблизно раз на тиждень — це допоможе уникнути накопичення помилок і збоїв.

Нагадаємо, навіть із найкращим тарифом інтернету Wi‑Fi може "гальмувати" через звичайні меблі або стіни. Предмети й матеріали навколо роутера суттєво впливають на якість сигналу — іноді це важливіше за самі налаштування.

Також ми писали, що не варто одразу позбуватися старого маршрутизатора після покупки нового. Його легко перетворити на повторювач сигналу й позбутися "мертвих зон" у помешканні.

інтернет гаджети WiFi корисні поради роутер функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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