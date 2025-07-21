Слабый сигнал Wi-Fi-роутера — как может помочь "правило 10 секунд"

Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Даже самый современный Wi-Fi-роутер рано или поздно начинает "тормозить", потому что, как и любой компьютер, работает непрерывно. Простой перезапуск с паузой в 10 секунд часто возвращает скорость и стабильность сети.

Об этом пишет УНИАН.

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Почему перезагрузка спасает Wi-Fi

Компактный роутер фактически является мини-ПК с материнской платой и ключевыми компонентами внутри. В отличие от ноутбука, он работает круглосуточно месяцами, из-за чего оперативная память постепенно переполняется, а производительность падает. К типичным последствиям относятся снижение скорости, сбои и даже полная потеря соединения.

Специалисты отмечают, что слабый сигнал Wi-Fi чаще всего вызывают неудачное расположение маршрутизатора или соседство с электроникой, создающей помехи. Но когда причина не в месте установки, поможет "правило 10 секунд".

Для его выполнения:

выключите роутер кнопкой питания или просто выдерните вилку из розетки;

отсчитайте примерно 10 секунд, чтобы устройство завершило активные процессы и очистило память;

снова подключите питание и включите роутер.

Кнопка питания обычно расположена на задней панели рядом с портами. После перезапуска устройство обновляет внутренние процессы, что часто сразу заметно по улучшению скорости и стабильности.

Единого графика перезагрузки нет. Перезапускайте роутер при явных проблемах с соединением или для профилактики примерно раз в неделю — это поможет избежать накопления ошибок и сбоев.

Напомним, даже с самым лучшим тарифом интернета Wi-Fi может "тормозить" из-за обычной мебели или стен. Предметы и материалы вокруг роутера существенно влияют на качество сигнала — иногда это важнее самих настроек.

Также мы писали, что не стоит сразу избавляться от старого маршрутизатора после покупки нового. Его легко превратить в повторитель сигнала и избавиться от "мертвых зон" в доме.