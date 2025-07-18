Слабкий Wi-Fi-сигнал вдома — 8 винуватців цього

Wi-Fi-роутер. Фото: кадр з відео/YouTube

Wi‑Fi у квартирі часто примушує нас до нескінченних "танців з бубном", навіть коли ми справно платимо провайдеру. Причиною можуть бути не стільки налаштування маршрутизатора, скільки предмети й матеріали навколо нього.

Про це пише SlashGear.

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Роутер у невдалому місці

Прихований у кутку, шафі чи просто на підлозі пристрій роздає сигнал гірше. Винесіть його у центр помешкання, підніміть вище й не зачиняйте в тісному дерев'яному або металевому коробі.

Мікрохвильовки, камери спостереження й бебі‑монітори

Ці прилади працюють у тій самій смузі 2,4 ГГц, що й Wi‑Fi, тому здатні "забивати" ефір. Якщо можна, переводьте гаджети на 5 ГГц або купуйте моделі з іншими частотами.

Стіни, особливо бетон чи цегла

Чим щільніший матеріал між вами та роутером, тим слабший сигнал. У помешканнях із товстими бетонними перегородками допоможуть репітери або mesh‑система.

Металеві поверхні, дзеркала й енергозберігальні вікна

Метал відбиває радіохвилі, а дзеркала й "low‑e" скло містять тонкий металевий шар — тримайте роутер подалі від них.

Вода — від акваріумів до бойлерів

Вологе середовище поглинає сигнал. Великий акваріум або бак із водою поряд із маршрутизатором може створити "глуху" зону.

Чужі мережі Wi‑Fi

Сусідський роутер на тому самому каналі викликає перевантаження. Автоматичне перемикання каналу або перехід на 5 ГГц/6 ГГц зменшать перешкоди.

Розсип Bluetooth‑пристроїв

Навушники, колонки й периферія теж "сидять" на 2,4 ГГц. Вимикайте Bluetooth там, де він не потрібен, або підключайте пристрої дротом.

Телевізор

Скупчення металу всередині, бездротові модулі й закриті тумби під екраном неабияк глушать сигнал, якщо роутер стоїть поруч або позаду. Відсуньте його щонайменше на два метри й правильно зорієнтуйте антени.

Нагадаємо, після покупки нового Wi-Fi маршрутизатора не варто поспішати прощатися зі старим. Навіть застарілий роутер може посилити сигнал у "мертвих зонах" помешкання — достатньо налаштувати його як ретранслятор, з кабелем або без.

Також ми писали, що смартфони Samsung мають приховану сторінку з розширеними параметрами Wi-Fi. Навіть досвідчені власники Galaxy часто не підозрюють про неї, хоча саме там приховано інструменти для покращення мережі та зручності користування.