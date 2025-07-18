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Главная Технологии Какие 8 вещей глушат ваш сигнал Wi-Fi дома

Какие 8 вещей глушат ваш сигнал Wi-Fi дома

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 05:12
Слабый Wi-Fi-сигнал дома — 8 виновников этого
Wi-Fi-роутер. Фото: кадр из видео/YouTube

Wi-Fi в квартире часто принуждает нас к бесконечным "танцам с бубном", даже когда мы исправно платим провайдеру. Причиной могут быть не столько настройки маршрутизатора, сколько предметы и материалы вокруг него.

Об этом пишет SlashGear.

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Роутер в неудачном месте

Скрытое в углу, шкафу или просто на полу устройство раздает сигнал хуже. Вынесите его в центр помещения, поднимите выше и не закрывайте в тесном деревянном или металлическом коробе.

Микроволновки, камеры наблюдения и бэби-мониторы

Эти приборы работают в той же полосе 2,4 ГГц, что и Wi-Fi, поэтому способны "забивать" эфир. Если можно, переводите гаджеты на 5 ГГц или покупайте модели с другими частотами.

Стены, особенно бетон или кирпич

Чем плотнее материал между вами и роутером, тем слабее сигнал. В помещениях с толстыми бетонными перегородками помогут репитеры или mesh-система.

Металлические поверхности, зеркала и энергосберегающие окна

Металл отражает радиоволны, а зеркала и "low-e" стекла содержат тонкий металлический слой — держите роутер подальше от них.

Вода — от аквариумов до бойлеров

Влажная среда поглощает сигнал. Большой аквариум или бак с водой рядом с маршрутизатором может создать "глухую" зону.

Чужие сети Wi-Fi

Соседский роутер на том же канале вызывает перегрузку. Автоматическое переключение канала или переход на 5 ГГц/6 ГГц уменьшат помехи.

Россыпь Bluetooth-устройств

Наушники, колонки и периферия тоже "сидят" на 2,4 ГГц. Отключайте Bluetooth там, где он не нужен, или подключайте устройства проводом.

Телевизор

Скопление металла внутри, беспроводные модули и закрытые тумбы под экраном изрядно глушат сигнал, если роутер стоит рядом или сзади. Отодвиньте его минимум на два метра и правильно сориентируйте антенны.

Напомним, после покупки нового Wi-Fi маршрутизатора не стоит спешить прощаться со старым. Даже устаревший роутер может усилить сигнал в "мертвых зонах" помещения — достаточно настроить его как ретранслятор, с кабелем или без.

Также мы писали, что смартфоны Samsung имеют скрытую страницу с расширенными параметрами Wi-Fi. Даже опытные владельцы Galaxy часто не подозревают о ней, хотя именно там скрыты инструменты для улучшения сети и удобства пользования.

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Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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