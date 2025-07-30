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Главная Технологии Главные враги Wi-Fi — что нельзя ставить рядом с роутером

Главные враги Wi-Fi — что нельзя ставить рядом с роутером

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 14:22
Эти вещи "тормозят" ваш Wi-Fi — как избежать помех и ускорить интернет
Wi-Fi роутер. Фото: Unsplash

Когда интернет внезапно "тормозит", причина не всегда в толстых стенах или соседских сетях. Часто виновником становятся гаджеты рядом с маршрутизатором — в частности устройства USB 3.0.

Об этом пишет Pixelinform.

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Что нельзя ставить рядом с роутером

Еще в 2012 году исследование Intel показало: некачественно экранированные устройства и кабели USB 3.0 создают радиошум в диапазоне 2,4 ГГц — именно на этой частоте работает большинство домашних Wi-Fi-сетей. Для роутера это как разговор на шумной вечеринке: соединение теряет скорость и стабильность, особенно когда внешний диск или хаб расположены вплотную к ноутбуку или маршрутизатору. В отличие от микроволновки, влияние USB 3.0 может быть постоянным — до тех пор, пока устройство подключено и активно.

Чтобы минимизировать помехи:

  • используйте качественные экранированные кабели — дешевые без надлежащей защиты усиливают помехи;
  • отодвиньте источник проблемы: перенесите внешний диск или USB-хаб подальше от роутера и Wi-Fi-приемника компьютера;
  • для устройств без потребности в высокой скорости подключайте USB 2.0;
  • перейдите на диапазон 5 ГГц — это самый эффективный способ уменьшить влияние помех.

Wi-Fi — это радиоволны, поэтому большие металлические предметы (холодильники, системные блоки, сейфы) экранируют или отражают сигнал. Коварны и большие зеркала и аквариумы: вода хорошо поглощает волны на 2,4 и 5 ГГц. Оптимальное правило размещения роутера — как можно выше, ближе к центру помещения и подальше от подобных препятствий.

В многоквартирных домах эфир на 2,4 ГГц переполнен: десятки соседских сетей конкурируют за ограниченное количество каналов. Поэтому современные маршрутизаторы предлагают диапазон 5 ГГц (а в стандарте Wi-Fi 6E — и 6 ГГц), где каналов больше, а бытового "шума" меньше.

Напомним, чем выше скорость интернета обещает тариф, тем больше раздражает нестабильный Wi-Fi в отдаленных комнатах и вечная загрузка видео. В таких случаях виноват не провайдер, а неудачное расположение антенн маршрутизатора.

Также мы писали, что даже самый новый роутер со временем начинает работать нестабильно из-за непрерывной нагрузки. В большинстве случаев достаточно короткого выключения с паузой в 10 секунд, чтобы вернуть нормальную скорость и соединение.

интернет гаджеты WiFi сигналы роутер
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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