Почему скорость интернета ниже обещанной и что делать

15 августа 2025
Как повысить скорость и стабильность Wi-Fi дома — 5 эффективных решений
Wi-Fi-роутеры в магазине. Фото: кадр из видео/YouTube

Медленная связь не всегда означает, что виноват ваш Wi-Fi: это лишь "посредник" между тарифным планом и устройствами в доме. Существуют способы, которые помогут улучшить сигнал и, вероятно, повысить стабильность соединения.

Об этом пишет SlashGear.

Переместите маршрутизатор

Wi-Fi-роутер раздает беспроводной сигнал, и самый простой способ усилить его — поставить ближе к устройствам, которые вы подключаете. Выбирайте центральное расположение и открытое место без лишних препятствий. Стоит избегать размещения на полу, кухне и в зонах с большим количеством техники, в закрытых шкафах, возле зеркал.

Переключитесь на другой канал

Современные роутеры обычно двухполосные: 2,4 ГГц (более широкое покрытие) и 5 ГГц (более высокая скорость). Часто сети различаются суффиксами "2G" и "5G". Алгоритм переключения на другой канал такой:

  • откройте браузер и введите 192.168.0.1 или 192.168.1.1 и нажмите Enter;
  • войдите как администратор;
  • перейдите в "Настройки" — "Беспроводные настройки";
  • выберите "Ручная настройка беспроводной сети";
  • отключите "Автоматическое сканирование каналов";
  • в выпадающем списке "Беспроводной канал" задайте канал вручную.

Обновите свой роутер

Если домашний маршрутизатор "не тянет", его можно заменить на более новую и недорогую модель. Это особенно актуально, когда устройство старое и не поддерживает расширенный радиус действия или многодиапазонный режим. Можно также добавить второй роутер (кроме гостевой сети) для расширения покрытия.

Обновите прошивку маршрутизатора

Как и смартфоны или ноутбуки, роутеры получают обновления прошивки, которые добавляют функции и исправляют ошибки. Автообновление есть не всегда, поэтому проверьте вручную:

  • загрузите последнюю прошивку с сайта производителя вашего роутера;
  • в браузере откройте 192.168.0.1 или 192.168.1.1 (некоторые модели имеют другой адрес).
  • войдите в админ-панель (часто логин/пароль по умолчанию — admin);
  • найдите пункт "Обновление прошивки" (может быть в подменю);
  • нажмите "Обзор"/"Выбрать файл", добавьте загруженный файл и нажмите "Загрузить";
  • подтвердите действие во всплывающем окне.

Отсоедините лишние устройства

По стандарту IPv4 роутер теоретически способен обслуживать до примерно 250 подключений, но бытовые модели стабильно "тянут" скорее 20-50. Каждый активный гаджет "съедает" часть пропускной способности и может увеличивать задержки для других. Решение простое: временно отключите Wi-Fi на ненужных устройствах и разгрузите сеть — для этого не обязательно заходить в настройки роутера.

Напомним, длительная непрерывная работа маршрутизатора может приводить к падению скорости и периодическим сбоям в домашней сети. Еженедельная перезагрузка помогает разгрузить устройство и вернуть стабильность соединения.

Также мы писали, что проблемы с интернетом часто связаны не с тарифом или перегрузкой сети, а с особенностями расположения оборудования. В частности, обычное зеркало способно экранировать и рассеивать Wi-Fi, создавая "мертвые зоны" и снижая скорость передачи данных.

