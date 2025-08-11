Одна проста дія на роутері раз на тиждень — як підвищити швидкість інтернету

Wi-Fi-роутери на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Низька швидкість і збої у домашній мережі часто виникають через те, що маршрутизатор працює без перерви тижнями. Регулярне перезавантаження раз на тиждень допомагає "розвантажити" пристрій і повернути стабільність підключення.

Про це пише УНІАН.

Навіщо перезавантажувати роутер

У маршрутизаторі, як і в будь-якому мікрокомп'ютері, є процесор, оперативна пам'ять і операційна система. Тривала робота без перерви призводить до перевантаження ресурсів: пристрій починає гальмувати або навіть відключатися, а самостійно усунути такі проблеми він не може. Перезавантаження хоча б раз на тиждень дозволяє:

заново під'єднатися до бездротової мережі;

оновити Wi-Fi-канал, якщо увімкнено автоматичний вибір;

скинути неактивні сеанси на програмному рівні та очистити пам'ять;

оновити мережеві протоколи.

Це покращує роботу роутера і, відповідно, стабільність та швидкість інтернету. Якщо є проблеми з підключенням, такий простий крок часто їх вирішує.

Перезапустити пристрій можна самостійно: від'єднайте його від електромережі, зачекайте близько хвилини та знову під'єднайте. Якщо на моделі є кнопка живлення — натисніть її. Після ввімкнення дайте роутеру ще хвилину на повне завантаження та відновлення Wi-Fi.

За потреби можливе повне скидання до заводських налаштувань, але після цього доведеться налаштовувати маршрутизатор заново, інколи з допомогою фахівця. Для такого скидання при ввімкненому пристрої натисніть кнопку Reset на задній панелі тонким предметом (наприклад, скріпкою) і утримуйте приблизно 30 секунд. Після скидання зайдіть в адмінпанель, використайте логін і пароль із наліпки на корпусі, а потім змініть пароль.

Повне скидання доречне, коли спостерігаються програмні збої, втрачено доступ до адмінпанелі або потрібно передати пристрій іншій людині. Іноді це прискорює інтернет, але є радше крайнім заходом. Якщо ж потрібно просто "оновити" роботу роутера, достатньо перезавантажувати його раз на тиждень.

