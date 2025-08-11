Відео
Чому варто перезавантажувати Wi-Fi-роутер хоча б раз на тиждень

Дата публікації: 11 серпня 2025 10:34
Одна проста дія на роутері раз на тиждень — як підвищити швидкість інтернету
Wi-Fi-роутери на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Низька швидкість і збої у домашній мережі часто виникають через те, що маршрутизатор працює без перерви тижнями. Регулярне перезавантаження раз на тиждень допомагає "розвантажити" пристрій і повернути стабільність підключення.

Про це пише УНІАН.

Читайте також:

Навіщо перезавантажувати роутер

У маршрутизаторі, як і в будь-якому мікрокомп'ютері, є процесор, оперативна пам'ять і операційна система. Тривала робота без перерви призводить до перевантаження ресурсів: пристрій починає гальмувати або навіть відключатися, а самостійно усунути такі проблеми він не може. Перезавантаження хоча б раз на тиждень дозволяє:

  • заново під'єднатися до бездротової мережі;
  • оновити Wi-Fi-канал, якщо увімкнено автоматичний вибір;
  • скинути неактивні сеанси на програмному рівні та очистити пам'ять;
  • оновити мережеві протоколи.

Це покращує роботу роутера і, відповідно, стабільність та швидкість інтернету. Якщо є проблеми з підключенням, такий простий крок часто їх вирішує.

Перезапустити пристрій можна самостійно: від'єднайте його від електромережі, зачекайте близько хвилини та знову під'єднайте. Якщо на моделі є кнопка живлення — натисніть її. Після ввімкнення дайте роутеру ще хвилину на повне завантаження та відновлення Wi-Fi.

За потреби можливе повне скидання до заводських налаштувань, але після цього доведеться налаштовувати маршрутизатор заново, інколи з допомогою фахівця. Для такого скидання при ввімкненому пристрої натисніть кнопку Reset на задній панелі тонким предметом (наприклад, скріпкою) і утримуйте приблизно 30 секунд. Після скидання зайдіть в адмінпанель, використайте логін і пароль із наліпки на корпусі, а потім змініть пароль.

Повне скидання доречне, коли спостерігаються програмні збої, втрачено доступ до адмінпанелі або потрібно передати пристрій іншій людині. Іноді це прискорює інтернет, але є радше крайнім заходом. Якщо ж потрібно просто "оновити" роботу роутера, достатньо перезавантажувати його раз на тиждень.

Нагадаємо, повільний інтернет часто криється не у тарифі чи навантаженні мережі, а в елементах інтер'єру. Звичайне дзеркало може екранувати й розсіювати Wi-Fi, створюючи "мертві зони" та знижуючи швидкість.

Також ми писали, що чим швидший інтернет-тариф, тим сильніше розчарування, коли Wi-Fi не "добиває" до всіх кімнат, а відео зависає на буферизації. Часто причина не в провайдері, а у куті, під яким розташовані антени роутера.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
