Одно простое действие на роутере раз в неделю — как повысить скорость интернета

Wi-Fi-роутеры на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Низкая скорость и сбои в домашней сети часто возникают из-за того, что маршрутизатор работает без перерыва неделями. Регулярная перезагрузка раз в неделю помогает "разгрузить" устройство и вернуть стабильность подключения.

Об этом пишет УНИАН.

Реклама

Читайте также:

Зачем перезагружать роутер

В маршрутизаторе, как и в любом микрокомпьютере, есть процессор, оперативная память и операционная система. Длительная работа без перерыва приводит к перегрузке ресурсов: устройство начинает тормозить или даже отключаться, а самостоятельно устранить такие проблемы оно не может. Перезагрузка хотя бы раз в неделю позволяет:

заново подключиться к беспроводной сети;

обновить Wi-Fi-канал, если включен автоматический выбор;

сбросить неактивные сеансы на программном уровне и очистить память;

обновить сетевые протоколы.

Это улучшает работу роутера и, соответственно, стабильность и скорость интернета. Если есть проблемы с подключением, такой простой шаг часто их решает.

Перезапустить устройство можно самостоятельно: отсоедините его от электросети, подождите около минуты и снова подключите. Если на модели есть кнопка питания — нажмите ее. После включения дайте роутеру еще минуту на полную загрузку и восстановление Wi-Fi.

При необходимости возможен полный сброс к заводским настройкам, но после этого придется настраивать маршрутизатор заново, иногда с помощью специалиста. Для такого сброса при включенном устройстве нажмите кнопку Reset на задней панели тонким предметом (например, скрепкой) и удерживайте примерно 30 секунд. После сброса зайдите в админ-панель, используйте логин и пароль с наклейки на корпусе, а затем смените пароль.

Полный сброс уместен, когда наблюдаются программные сбои, потерян доступ к админ-панели или нужно передать устройство другому человеку. Иногда это ускоряет интернет, но является скорее крайней мерой. Если же нужно просто "обновить" работу роутера, достаточно перезагружать его раз в неделю.

Напомним, медленный интернет часто кроется не в тарифе или нагрузке сети, а в элементах интерьера. Обычное зеркало может экранировать и рассеивать Wi-Fi, создавая "мертвые зоны" и снижая скорость.

Также мы писали, что чем быстрее интернет-тариф, тем сильнее разочарование, когда Wi-Fi не "добивает" до всех комнат, а видео зависает на буферизации. Часто причина не в провайдере, а в угле, под которым расположены антенны роутера.