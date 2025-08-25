Фольга не допоможе — як насправді працюють "поради" з посилення Wi-Fi

Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Інтернет роками тиражує лайфхаки, як "безплатно" зробити Wi-Fi стабільним по всій оселі. Проте, що справді працює у сучасних умовах перевантаженого ефіру, а що давно перетворилося на міф, варто знати кожному користувачу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що насправді працює з популярних порад з прискорення інтернету.

Реклама

Читайте також:

"Жерстяна магія" та фольга

Ідея проста: зібрати з банки чи фольги "параболічний відбивач" і спрямувати сигнал. На практиці у квартирі сигнал багатопроменевий — він відбивається від стін, меблів і дзеркал — саме ці відбиті хвилі часто й забезпечують стабільність. Саморобний екран непередбачувано змінює діаграму спрямованості: у кращому разі різниці не буде, у гіршому — з'являться "мертві зони" в одних місцях заради мінімального приросту в інших.

Підсилювач сигналу Wi-Fi з фольги та жерстяної банки. Фото: кадр з відео/YouTube

Той самий "підсилювач" із фольги та картону має технічний вигляд, але користі майже не дає. Таким чином, ефект від такої конструкції — на рівні плацебо.

Розташування роутера досі вирішує

Wi-Fi — це радіохвилі, які затухають у перешкодах і роблять це по-різному:

гіпсокартон "з'їдає" приблизно 3 dB;

цегла — приблизно 6 dB;

залізобетонна опорна стіна — до 10-15 dB.

Децибели логарифмічні: кожні 3 dB — це вдвічі менша потужність, тож одна бетонна стіна може послабити сигнал у 10-20 разів. Погані місця — дальня кімната, за системним блоком чи великою технікою. Краще — ближче до геометричного центру оселі, у коридорі, на висоті 1-1,5 м, якомога далі від дзеркал і великої побутової техніки.

Отже, поради щодо розміщення роутера дійсно корисні, але у квартирах із кількома опорними стінами покриття все одно може "сипатися".

Зайняті частоти й канали

2,4 ГГц перевантажений: там сусідські мережі, мікрохвильовки, Bluetooth, радіоняні. Зайдіть у вебінтерфейс роутера (типові адреси — 192.168.0.1 або 192.168.1.1, правильні дані — на наліпці знизу пристрою).

У налаштуваннях увімкніть та використовуйте 5 ГГц для сучасних гаджетів — діапазон ширший і "тихіший", а для 2,4 ГГц оберіть вручну найменш завантажений канал. Перевірити канали Wi-Fi можна безплатними утилітами: WiFi Analyzer для Android, inSSIDer для Windows, а на iPhone через обмеження iOS та через "Діагностику бездротових мереж" на macOS.

Графік каналів Wi-Fi-мереж у багатоповерховому будинку. Фото: скриншот

Для 2,4 ГГц оптимальними каналами є 1, 6 або 11, зазвичай вони не перекриваються. На графіку видно типову багатоквартирну "кашу", де кілька мереж перекриваються на 1 та 6 каналах, тоді як 11 відносно вільний.

Перемикання на вільні канали однозначно допомагає покращити стабільність мережі, тому це перше, що варто зробити.

Проблема не завжди в сигналі

Навіть за "повної шкали" старий роутер може "задихатися", коли в домі десятки клієнтів: ноутбук, кілька смартфонів, ТВ, приставка, годинники, колонки, лампочки, датчики тощо. Старі стандарти працюють за принципом "говорить один — слухають усі", через що зростають затримки й падає швидкість.

Сучасні моделі з Wi-Fi 6 (802.11ax) і вище використовують MU-MIMO та OFDMA, щоб спілкуватися з кількома пристроями одночасно. Це не "підсилення сигналу", а різке зростання ефективності всієї мережі.

Типовий роутер середнього класу теж може "здатися", якщо йому вже 3-4 роки й гаджетів у квартирі багато. Тому перехід на роутер із Wi-Fi 6/6E — найдієвіше рішення для більшості сучасних квартир.

Mesh проти репітерів

Раніше для "дотягування" сигналу ставили репітери, але вони працюють за схемою "чути-повторювати" і часто ріжуть підсумкову швидкість щонайменше вдвічі. Mesh-системи складаються з кількох однакових модулів, які створюють єдину безшовну мережу з одним SSID, спілкуються між собою виділеним каналом і "передають" смартфон від точки до точки без обривів, коли ви ходите квартирою. Це оптимальний варіант для великих або "складних" за плануванням приміщень.

Mesh-системи — найнадійніше, хоч і не найдешевше рішення для повного покриття в оселях із бетонними стінами.

Нагадаємо, проблеми зі швидкістю інтернету не завжди варто списувати на Wi-Fi. Сам роутер лише передає сигнал, тоді як справжня причина може критися у тарифному плані чи особливостях підключених пристроїв.

Також ми писали, що тривала робота маршрутизатора без перерви часто стає причиною збоїв і падіння швидкості. Просте перезавантаження хоча б раз на тиждень "освіжає" пристрій і повертає стабільність інтернет-з'єднання.