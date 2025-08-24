Відео
Головна Технології "Вбиває" сигнал Wi-Fi — біля чого не можна розміщувати роутер

"Вбиває" сигнал Wi-Fi — біля чого не можна розміщувати роутер

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 06:12
Дзеркала "вбивають" інтернет — чому біля них не можна розміщувати Wi-Fi-роутер
Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Повільний Wi-Fi не завжди провина провайдера — часто сигнал "ріжеться" через невдале розташування роутера. Експерти попереджають, що навіть звичайне дзеркало у вітальні може істотно знижувати швидкість, тож варто віднести пристрій подалі.

Про це пише Express.

Читайте також:

Чому дзеркала гальмують Wi-Fi

Багато користувачів при перших збоях одразу звертаються до оператора зв'язку, хоча на стабільність і швидкість інтернету дуже впливає місце, де стоїть роутер. Є очевидні "антагоністи" — Bluetooth-пристрої та мікрохвильові печі, а також товсті стіни й кутки кімнат. Та є й менш помітний фактор: дзеркала, які часто трапляються у вітальнях, здатні серйозно погіршувати покриття.

Користувачі соцмереж діляться подібними спостереженнями.

"Я в батьків чоловіка на свята, і їхній роутер не покриває будинок як слід — він стоїть прямо за двома ванними кімнатами з великими дзеркалами", — пише один із них.

Фахівці радять тримати маршрутизатор подалі від дзеркал: роутери працюють на радіосигналах, а відбивні поверхні порушують їхню стабільність. Навіть невеликі дзеркала можуть "віддзеркалювати" хвилі не туди, куди потрібно, а масивні металеві рами лише посилюють проблему.

За оцінкою експертів, дзеркала здатні зменшити ефективність роутера до 50%, тож якщо між вашим робочим місцем і пристроєм є ванна кімната з дзеркалами, це реально може заважати працювати з дому.

Також експерти нагадали про місця, де роутеру точно не місце. На підлозі сигналу складніше "діставатися" до більшої частини оселі, товсті стіни й масивні меблі його блокують, тому не варто ховати пристрій у кутках. І ще одна порада — не ставити роутер на кухні: мікрохвильовки та навіть холодильники можуть поглинати або спотворювати радіохвилі, спричиняючи падіння швидкості та розриви з'єднання.

Нагадаємо, повільний інтернет не завжди свідчить про проблеми саме з Wi-Fi. У більшості випадків маршрутизатор виступає лише посередником між вашим тарифом і домашніми пристроями, а нестабільність сигналу можна частково усунути власними силами.

Також ми писали, що тривала безперервна робота роутера часто стає причиною збоїв. Щоб повернути швидкість і стабільність з'єднання, фахівці радять перезавантажувати пристрій хоча б раз на тиждень.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
