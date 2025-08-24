Зеркала "убивают" интернет — почему возле них нельзя размещать Wi-Fi-роутер

"Убивает" сигнал Wi-Fi — возле чего нельзя размещать роутер
Медленный Wi-Fi не всегда вина провайдера — часто сигнал "режется" из-за неудачного расположения роутера. Эксперты предупреждают, что даже обычное зеркало в гостиной может существенно снижать скорость, поэтому стоит отнести устройство подальше.
Об этом пишет Express.
Почему зеркала тормозят Wi-Fi
Многие пользователи при первых сбоях сразу обращаются к оператору связи, хотя на стабильность и скорость интернета очень влияет место, где стоит роутер. Есть очевидные "антагонисты" — Bluetooth-устройства и микроволновые печи, а также толстые стены и углы комнат. Но есть и менее заметный фактор: зеркала, которые часто встречаются в гостиных, способны серьезно ухудшать покрытие.
Пользователи соцсетей делятся подобными наблюдениями.
"Я у родителей мужа на праздники, и их роутер не покрывает дом как следует — он стоит прямо за двумя ванными комнатами с большими зеркалами", — пишет один из них.
Специалисты советуют держать маршрутизатор подальше от зеркал: роутеры работают на радиосигналах, а отражающие поверхности нарушают их стабильность. Даже небольшие зеркала могут "отражать" волны не туда, куда нужно, а массивные металлические рамы лишь усугубляют проблему.
По оценке экспертов, зеркала способны уменьшить эффективность роутера до 50%, поэтому если между вашим рабочим местом и устройством есть ванная комната с зеркалами, это реально может мешать работать из дома.
Также эксперты напомнили о местах, где роутеру точно не место. На полу сигналу сложнее "добираться" до большей части дома, толстые стены и массивная мебель его блокируют, поэтому не стоит прятать устройство в углах. И еще один совет — не ставить роутер на кухне: микроволновки и даже холодильники могут поглощать или искажать радиоволны, вызывая падение скорости и разрывы соединения.
Напомним, медленный интернет не всегда свидетельствует о проблемах именно с Wi-Fi. В большинстве случаев маршрутизатор выступает лишь посредником между вашим тарифом и домашними устройствами, а нестабильность сигнала можно частично устранить собственными силами.
Также мы писали, что длительная непрерывная работа роутера часто становится причиной сбоев. Чтобы вернуть скорость и стабильность соединения, специалисты советуют перезагружать устройство хотя бы раз в неделю.
