Перевірте одне налаштування — як прискорити найповільніший інтернет

Ця функція Windows зменшує швидкість Wi-Fi — як її вимкнути
Коли терміново потрібен відеодзвінок або треба відправити великий файл, Wi-Fi інколи підводить у найвідповідальніший момент. Винен не завжди провайдер — інколи проблема поруч, у налаштуваннях комп'ютера.
Що треба перевірити у налаштуваннях комп'ютера
Фахівці радять звернути увагу на просту опцію — режим енергоощадження. Якщо вона увімкнена, система може обмежувати роботу Wi-Fi-адаптера, аби заощадити заряд акумулятора. У підсумку падає швидкість інтернету, з'являються обриви, а дзвінки перетворюються на суцільне випробування.
За словами спеціалістів, ця опція міститься у системних параметрах Windows і інколи може бути прихована в диспетчері пристроїв. Якщо її не вимкнути, Wi-Fi-адаптер і надалі працюватиме в обмеженому режимі, що негативно позначиться на швидкості з'єднання.
Якщо вимкнення режиму енергоощадження не допомогло, наступний крок — звернення до служби підтримки провайдера. Іноді достатньо прямо сказати, що розглядаєте перехід до іншої компанії: оператори зазвичай намагаються втримати клієнтів і швидше реагують на ризик втрати абонента.
