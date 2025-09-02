Перевірте одне налаштування — як прискорити найповільніший інтернет

Підключення кабелю до Wi-Fi-роутера. Фото: Freepik

Коли терміново потрібен відеодзвінок або треба відправити великий файл, Wi-Fi інколи підводить у найвідповідальніший момент. Винен не завжди провайдер — інколи проблема поруч, у налаштуваннях комп'ютера.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яке налаштування потрібно перевірити на комп'ютері, якщо поганий інтернет.

Що треба перевірити у налаштуваннях комп'ютера

Фахівці радять звернути увагу на просту опцію — режим енергоощадження. Якщо вона увімкнена, система може обмежувати роботу Wi-Fi-адаптера, аби заощадити заряд акумулятора. У підсумку падає швидкість інтернету, з'являються обриви, а дзвінки перетворюються на суцільне випробування.

За словами спеціалістів, ця опція міститься у системних параметрах Windows і інколи може бути прихована в диспетчері пристроїв. Якщо її не вимкнути, Wi-Fi-адаптер і надалі працюватиме в обмеженому режимі, що негативно позначиться на швидкості з'єднання.

Якщо вимкнення режиму енергоощадження не допомогло, наступний крок — звернення до служби підтримки провайдера. Іноді достатньо прямо сказати, що розглядаєте перехід до іншої компанії: оператори зазвичай намагаються втримати клієнтів і швидше реагують на ризик втрати абонента.

Нагадаємо, Wi-Fi-роутер є серцем будь-якої мережі вдома чи в офісі: він забезпечує стабільне з'єднання та швидкий доступ до інтернету для десятків пристроїв. Та з часом навіть надійний маршрутизатор втрачає ефективність.

Також ми писали, що Wi-Fi давно став базовою потребою, але його якість легко зіпсувати дрібницями. Часті обриви чи низька швидкість не завжди свідчать про провайдера чи старий роутер.