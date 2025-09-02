Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Ця функція Windows зменшує швидкість Wi-Fi — як її вимкнути

Ця функція Windows зменшує швидкість Wi-Fi — як її вимкнути

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 06:12
Перевірте одне налаштування — як прискорити найповільніший інтернет
Підключення кабелю до Wi-Fi-роутера. Фото: Freepik

Коли терміново потрібен відеодзвінок або треба відправити великий файл, Wi-Fi інколи підводить у найвідповідальніший момент. Винен не завжди провайдер — інколи проблема поруч, у налаштуваннях комп'ютера.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яке налаштування потрібно перевірити на комп'ютері, якщо поганий інтернет.

Реклама
Читайте також:

Що треба перевірити у налаштуваннях комп'ютера

Фахівці радять звернути увагу на просту опцію — режим енергоощадження. Якщо вона увімкнена, система може обмежувати роботу Wi-Fi-адаптера, аби заощадити заряд акумулятора. У підсумку падає швидкість інтернету, з'являються обриви, а дзвінки перетворюються на суцільне випробування.

За словами спеціалістів, ця опція міститься у системних параметрах Windows і інколи може бути прихована в диспетчері пристроїв. Якщо її не вимкнути, Wi-Fi-адаптер і надалі працюватиме в обмеженому режимі, що негативно позначиться на швидкості з'єднання.

Якщо вимкнення режиму енергоощадження не допомогло, наступний крок — звернення до служби підтримки провайдера. Іноді достатньо прямо сказати, що розглядаєте перехід до іншої компанії: оператори зазвичай намагаються втримати клієнтів і швидше реагують на ризик втрати абонента.

Нагадаємо, Wi-Fi-роутер є серцем будь-якої мережі вдома чи в офісі: він забезпечує стабільне з'єднання та швидкий доступ до інтернету для десятків пристроїв. Та з часом навіть надійний маршрутизатор втрачає ефективність.

Також ми писали, що Wi-Fi давно став базовою потребою, але його якість легко зіпсувати дрібницями. Часті обриви чи низька швидкість не завжди свідчать про провайдера чи старий роутер.

інтернет WiFi комп'ютери роутер функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації