Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Скільки років працює Wi-Fi роутер і коли його час міняти

Скільки років працює Wi-Fi роутер і коли його час міняти

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 11:41
Коли час міняти Wi-Fi-роутер — основні ознаки
Wi-Fi-роутер на столі. Фото: Unsplash

Wi-Fi-роутер — ключовий елемент домашньої чи офісної мережі, що відповідає за стабільний зв'язок і швидкий інтернет для десятків пристроїв. Але, як і будь-яка техніка, він має обмежений ресурс і з роками може стримувати швидкість та надійність підключення.

Про це пише OBOZ.ua.

Реклама
Читайте також:

Скільки "живе" Wi-Fi роутер

У теорії сучасний роутер здатен пропрацювати 15-20 років, адже це фактично мінікомп'ютер із процесором, пам'яттю та охолодженням. На практиці все інакше: через постійні навантаження, перегріви, стрибки напруги та швидку еволюцію стандартів Wi-Fi пристрої морально старіють значно раніше. Середній реальний термін служби становить близько п'яти років. Після семи років експлуатації навіть топові моделі вже не відповідають вимогам сучасних швидкостей і безпеки.

З часом деградує оперативна пам'ять і flash-чіпи, накопичуються помилки, падає продуктивність процесора. В офісних мережах це видно особливо добре: під навантаженням багатьох користувачів старі моделі починають "падати" або часто перезавантажуватися.

Настав час оновлювати пристрій, якщо:

  • роутеру понад 7 років;
  • тариф >100 Мбіт/с, а фактична швидкість нижча за очікувану;
  • сигнал нестабільний, з'єднання часто обривається;
  • зона покриття відчутно зменшилася;
  • потрібні сучасні функції на кшталт MESH-системи;
  • зросли вимоги до кібербезпеки.

Скидання до заводських налаштувань інколи допомагає, але якщо проблеми повертаються — це ознака, що роутер своє відпрацював.

Стандарти Wi-Fi також мають значення:

  • Wi-Fi 4 (802.11n) — лише 2,4 ГГц, приблизно 50-150 Мбіт/с;
  • Wi-Fi 5 (802.11ac) — додає діапазон 5 ГГц, до 1,3 Гбіт/с;
  • Wi-Fi 6 (802.11ax) — актуальний стандарт зі швидкістю до 9,6 Гбіт/с і здатністю обслуговувати багато пристроїв одночасно.

Сьогодні більшість українських провайдерів пропонують тарифи швидкістю до 1 Гбіт/с — старі роутери з такими навантаженнями можуть просто не впоратися.

Нагадаємо, інтернет десятиліттями наповнюється порадами, як "безплатно" посилити сигнал Wi-Fi у квартирі чи будинку. Одні з цих методів справді дають відчутний результат, але більшість лайфхаків давно перетворилися на міфи й не працюють у сучасних умовах, коли ефір перевантажений пристроями та сусідськими мережами.

Також ми писали, що проблеми з повільним інтернетом не завжди пов'язані з вашим провайдером. Wi-Fi є лише "посередником" між тарифним планом і гаджетами вдома, а тому навіть правильне налаштування й розташування роутера може дати відчутний приріст стабільності.

інтернет гаджети WiFi роутер функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації