Коли час міняти Wi-Fi-роутер — основні ознаки

Wi-Fi-роутер на столі. Фото: Unsplash

Wi-Fi-роутер — ключовий елемент домашньої чи офісної мережі, що відповідає за стабільний зв'язок і швидкий інтернет для десятків пристроїв. Але, як і будь-яка техніка, він має обмежений ресурс і з роками може стримувати швидкість та надійність підключення.

Про це пише OBOZ.ua.

Скільки "живе" Wi-Fi роутер

У теорії сучасний роутер здатен пропрацювати 15-20 років, адже це фактично мінікомп'ютер із процесором, пам'яттю та охолодженням. На практиці все інакше: через постійні навантаження, перегріви, стрибки напруги та швидку еволюцію стандартів Wi-Fi пристрої морально старіють значно раніше. Середній реальний термін служби становить близько п'яти років. Після семи років експлуатації навіть топові моделі вже не відповідають вимогам сучасних швидкостей і безпеки.

З часом деградує оперативна пам'ять і flash-чіпи, накопичуються помилки, падає продуктивність процесора. В офісних мережах це видно особливо добре: під навантаженням багатьох користувачів старі моделі починають "падати" або часто перезавантажуватися.

Настав час оновлювати пристрій, якщо:

роутеру понад 7 років;

тариф >100 Мбіт/с, а фактична швидкість нижча за очікувану;

сигнал нестабільний, з'єднання часто обривається;

зона покриття відчутно зменшилася;

потрібні сучасні функції на кшталт MESH-системи;

зросли вимоги до кібербезпеки.

Скидання до заводських налаштувань інколи допомагає, але якщо проблеми повертаються — це ознака, що роутер своє відпрацював.

Стандарти Wi-Fi також мають значення:

Wi-Fi 4 (802.11n) — лише 2,4 ГГц, приблизно 50-150 Мбіт/с;

Wi-Fi 5 (802.11ac) — додає діапазон 5 ГГц, до 1,3 Гбіт/с;

Wi-Fi 6 (802.11ax) — актуальний стандарт зі швидкістю до 9,6 Гбіт/с і здатністю обслуговувати багато пристроїв одночасно.

Сьогодні більшість українських провайдерів пропонують тарифи швидкістю до 1 Гбіт/с — старі роутери з такими навантаженнями можуть просто не впоратися.

