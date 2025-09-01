Коли час міняти Wi-Fi-роутер — основні ознаки

Скільки років працює Wi-Fi роутер і коли його час міняти
Wi-Fi-роутер — ключовий елемент домашньої чи офісної мережі, що відповідає за стабільний зв'язок і швидкий інтернет для десятків пристроїв. Але, як і будь-яка техніка, він має обмежений ресурс і з роками може стримувати швидкість та надійність підключення.
Про це пише OBOZ.ua.
Скільки "живе" Wi-Fi роутер
У теорії сучасний роутер здатен пропрацювати 15-20 років, адже це фактично мінікомп'ютер із процесором, пам'яттю та охолодженням. На практиці все інакше: через постійні навантаження, перегріви, стрибки напруги та швидку еволюцію стандартів Wi-Fi пристрої морально старіють значно раніше. Середній реальний термін служби становить близько п'яти років. Після семи років експлуатації навіть топові моделі вже не відповідають вимогам сучасних швидкостей і безпеки.
З часом деградує оперативна пам'ять і flash-чіпи, накопичуються помилки, падає продуктивність процесора. В офісних мережах це видно особливо добре: під навантаженням багатьох користувачів старі моделі починають "падати" або часто перезавантажуватися.
Настав час оновлювати пристрій, якщо:
- роутеру понад 7 років;
- тариф >100 Мбіт/с, а фактична швидкість нижча за очікувану;
- сигнал нестабільний, з'єднання часто обривається;
- зона покриття відчутно зменшилася;
- потрібні сучасні функції на кшталт MESH-системи;
- зросли вимоги до кібербезпеки.
Скидання до заводських налаштувань інколи допомагає, але якщо проблеми повертаються — це ознака, що роутер своє відпрацював.
Стандарти Wi-Fi також мають значення:
- Wi-Fi 4 (802.11n) — лише 2,4 ГГц, приблизно 50-150 Мбіт/с;
- Wi-Fi 5 (802.11ac) — додає діапазон 5 ГГц, до 1,3 Гбіт/с;
- Wi-Fi 6 (802.11ax) — актуальний стандарт зі швидкістю до 9,6 Гбіт/с і здатністю обслуговувати багато пристроїв одночасно.
Сьогодні більшість українських провайдерів пропонують тарифи швидкістю до 1 Гбіт/с — старі роутери з такими навантаженнями можуть просто не впоратися.
