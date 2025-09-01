Видео
Главная Технологии Сколько лет работает Wi-Fi роутер и когда его пора менять

Сколько лет работает Wi-Fi роутер и когда его пора менять

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 11:41
Когда пора менять Wi-Fi-роутер - основные признаки
Wi-Fi-роутер на столе. Фото: Unsplash

Wi-Fi-роутер — ключевой элемент домашней или офисной сети, отвечающий за стабильную связь и быстрый интернет для десятков устройств. Но, как и любая техника, он имеет ограниченный ресурс и с годами может сдерживать скорость и надежность подключения.

Об этом пишет OBOZ.ua.

Читайте также:

Сколько "живет" Wi-Fi роутер

В теории современный роутер способен проработать 15-20 лет, ведь это фактически мини-компьютер с процессором, памятью и охлаждением. На практике все иначе: из-за постоянных нагрузок, перегревов, скачков напряжения и быстрой эволюции стандартов Wi-Fi устройства морально стареют значительно раньше. Средний реальный срок службы составляет около пяти лет. После семи лет эксплуатации даже топовые модели уже не соответствуют требованиям современных скоростей и безопасности.

Со временем деградирует оперативная память и flash-чипы, накапливаются ошибки, падает производительность процессора. В офисных сетях это видно особенно хорошо: под нагрузкой многих пользователей старые модели начинают "падать" или часто перезагружаться.

Пришло время обновлять устройство, если:

  • роутеру более 7 лет;
  • тариф >100 Мбит/с, а фактическая скорость ниже ожидаемой;
  • сигнал нестабильный, соединение часто обрывается;
  • зона покрытия ощутимо уменьшилась;
  • нужны современные функции вроде MESH-системы;
  • возросли требования к кибербезопасности.

Сброс к заводским настройкам иногда помогает, но если проблемы возвращаются — это признак, что роутер свое отработал.

Стандарты Wi-Fi также имеют значение:

  • Wi-Fi 4 (802.11n) — только 2,4 ГГц, примерно 50-150 Мбит/с;
  • Wi-Fi 5 (802.11ac) — добавляет диапазон 5 ГГц, до 1,3 Гбит/с;
  • Wi-Fi 6 (802.11ax) — актуальный стандарт со скоростью до 9,6 Гбит/с и способностью обслуживать много устройств одновременно.

Сегодня большинство украинских провайдеров предлагают тарифы скоростью до 1 Гбит/с — старые роутеры с такими нагрузками могут просто не справиться.

Напомним, интернет десятилетиями наполняется советами, как "бесплатно" усилить сигнал Wi-Fi в квартире или доме. Одни из этих методов действительно дают ощутимый результат, но большинство лайфхаков давно превратились в мифы и не работают в современных условиях, когда эфир перегружен устройствами и соседскими сетями.

Также мы писали, что проблемы с медленным интернетом не всегда связаны с вашим провайдером. Wi-Fi является лишь "посредником" между тарифным планом и гаджетами дома, а потому даже правильная настройка и расположение роутера может дать ощутимый прирост стабильности.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
