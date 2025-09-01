Когда пора менять Wi-Fi-роутер - основные признаки

Wi-Fi-роутер на столе. Фото: Unsplash

Wi-Fi-роутер — ключевой элемент домашней или офисной сети, отвечающий за стабильную связь и быстрый интернет для десятков устройств. Но, как и любая техника, он имеет ограниченный ресурс и с годами может сдерживать скорость и надежность подключения.

Сколько "живет" Wi-Fi роутер

В теории современный роутер способен проработать 15-20 лет, ведь это фактически мини-компьютер с процессором, памятью и охлаждением. На практике все иначе: из-за постоянных нагрузок, перегревов, скачков напряжения и быстрой эволюции стандартов Wi-Fi устройства морально стареют значительно раньше. Средний реальный срок службы составляет около пяти лет. После семи лет эксплуатации даже топовые модели уже не соответствуют требованиям современных скоростей и безопасности.

Со временем деградирует оперативная память и flash-чипы, накапливаются ошибки, падает производительность процессора. В офисных сетях это видно особенно хорошо: под нагрузкой многих пользователей старые модели начинают "падать" или часто перезагружаться.

Пришло время обновлять устройство, если:

роутеру более 7 лет;

тариф >100 Мбит/с, а фактическая скорость ниже ожидаемой;

сигнал нестабильный, соединение часто обрывается;

зона покрытия ощутимо уменьшилась;

нужны современные функции вроде MESH-системы;

возросли требования к кибербезопасности.

Сброс к заводским настройкам иногда помогает, но если проблемы возвращаются — это признак, что роутер свое отработал.

Стандарты Wi-Fi также имеют значение:

Wi-Fi 4 (802.11n) — только 2,4 ГГц, примерно 50-150 Мбит/с;

Wi-Fi 5 (802.11ac) — добавляет диапазон 5 ГГц, до 1,3 Гбит/с;

Wi-Fi 6 (802.11ax) — актуальный стандарт со скоростью до 9,6 Гбит/с и способностью обслуживать много устройств одновременно.

Сегодня большинство украинских провайдеров предлагают тарифы скоростью до 1 Гбит/с — старые роутеры с такими нагрузками могут просто не справиться.

