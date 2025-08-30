Основные ошибки в размещении Wi-Fi-роутера — где нельзя ставить маршрутизатор

Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Wi-Fi стал неотъемлемой частью ежедневной жизни, но низкая скорость или постоянные обрывы способны испортить весь опыт пользования. Провайдер или "устаревший роутер" не всегда виноваты — часто проблема в том, где именно стоит устройство.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о распространенных ошибках при размещении роутера.

Реклама

Читайте также:

Где не стоит ставить роутер

Существует несколько мест, которые негативно влияют на сигнал Wi-Fi:

закрытые шкафы и ниши — замкнутое пространство не обеспечивает нормальную вентиляцию — устройство перегревается и работает хуже;

рядом с металлом и зеркалами — металлические поверхности отражают сигнал и создают "мертвые зоны" в квартире;

возле воды — вода замедляет радиоволны, поэтому аквариумы или даже вазы рядом могут ухудшать связь;

вблизи бытовой техники — микроволновые печи и холодильники создают электромагнитные помехи и заметно ослабляют сигнал;

в книжных шкафах или за массивной мебелью — книги и плотные конструкции поглощают радиоволны и "замыкают" покрытие в пределах одной комнаты.

Важны и сопутствующие факторы: устаревшая прошивка или оставленные "по умолчанию" настройки могут снижать производительность. Регулярно обновляйте программное обеспечение роутера и, при необходимости, меняйте Wi-Fi-канал — это поможет стабилизировать скорость и уменьшить обрывы.

Напомним, медленный интернет дома не всегда означает проблемы с провайдером. Довольно часто причиной становится сам маршрутизатор, который может работать беспрерывно неделями.

Также мы писали, что Wi-Fi является лишь посредником между вашим тарифным планом и устройствами, которые подключены к сети. Если сигнал слабый или нестабильный, виноваты могут быть расположение роутера, физические препятствия или даже бытовые предметы.