Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Где нельзя ставить роутер — главные ошибки пользователей

Где нельзя ставить роутер — главные ошибки пользователей

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 06:12
Основные ошибки в размещении Wi-Fi-роутера — где нельзя ставить маршрутизатор
Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Wi-Fi стал неотъемлемой частью ежедневной жизни, но низкая скорость или постоянные обрывы способны испортить весь опыт пользования. Провайдер или "устаревший роутер" не всегда виноваты — часто проблема в том, где именно стоит устройство.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о распространенных ошибках при размещении роутера.

Реклама
Читайте также:

Где не стоит ставить роутер

Существует несколько мест, которые негативно влияют на сигнал Wi-Fi:

  • закрытые шкафы и ниши — замкнутое пространство не обеспечивает нормальную вентиляцию — устройство перегревается и работает хуже;
  • рядом с металлом и зеркалами — металлические поверхности отражают сигнал и создают "мертвые зоны" в квартире;
  • возле воды — вода замедляет радиоволны, поэтому аквариумы или даже вазы рядом могут ухудшать связь;
  • вблизи бытовой техники — микроволновые печи и холодильники создают электромагнитные помехи и заметно ослабляют сигнал;
  • в книжных шкафах или за массивной мебелью — книги и плотные конструкции поглощают радиоволны и "замыкают" покрытие в пределах одной комнаты.

Важны и сопутствующие факторы: устаревшая прошивка или оставленные "по умолчанию" настройки могут снижать производительность. Регулярно обновляйте программное обеспечение роутера и, при необходимости, меняйте Wi-Fi-канал — это поможет стабилизировать скорость и уменьшить обрывы.

Напомним, медленный интернет дома не всегда означает проблемы с провайдером. Довольно часто причиной становится сам маршрутизатор, который может работать беспрерывно неделями.

Также мы писали, что Wi-Fi является лишь посредником между вашим тарифным планом и устройствами, которые подключены к сети. Если сигнал слабый или нестабильный, виноваты могут быть расположение роутера, физические препятствия или даже бытовые предметы.

интернет гаджеты WiFi квартира роутер
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации