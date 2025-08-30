Відео
Головна Технології Де не можна ставити роутер — головні помилки користувачів

Де не можна ставити роутер — головні помилки користувачів

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 06:12
Основні помилки у розміщенні Wi-Fi-роутера — де не можна ставити маршрутизатор
Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Wi-Fi став невіднятною частиною щоденного життя, але низька швидкість чи постійні обриви здатні зіпсувати весь досвід користування. Провайдер або "застарілий роутер" не завжди винні — часто проблема в тому, де саме стоїть пристрій.

Сайт Новини.LIVE розповідає про розповсюджені помилки під час розміщення роутера.

Читайте також:

Де не варто ставити роутер

Існує кілька місць, які негативно впливають на сигнал Wi-Fi:

  • закриті шафи і ніші — замкнений простір не забезпечує нормальну вентиляцію — пристрій перегрівається й працює гірше;
  • поруч із металом і дзеркалами — металеві поверхні відбивають сигнал і створюють "мертві зони" у квартирі;
  • біля води — вода уповільнює радіохвилі, тож акваріуми чи навіть вази поруч можуть погіршувати зв'язок;
  • поблизу побутової техніки — мікрохвильові печі та холодильники створюють електромагнітні перешкоди й помітно послаблюють сигнал;
  • у книжкових шафах або за масивними меблями — книги й щільні конструкції поглинають радіохвилі та "замикають" покриття в межах однієї кімнати.

Важливі й супутні фактори: застаріла прошивка або залишені "за замовчуванням" налаштування можуть знижувати продуктивність. Регулярно оновлюйте програмне забезпечення роутера та, за потреби, змінюйте Wi-Fi-канал — це допоможе стабілізувати швидкість і зменшити обриви.

Нагадаємо, повільний інтернет удома не завжди означає проблеми з провайдером. Досить часто причиною стає сам маршрутизатор, який може працювати безперервно тижнями.

Також ми писали, що Wi-Fi є лише посередником між вашим тарифним планом і пристроями, які підключені до мережі. Якщо сигнал слабкий або нестабільний, винні можуть бути розташування роутера, фізичні перешкоди чи навіть побутові предмети.

інтернет гаджети WiFi квартира роутер
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
