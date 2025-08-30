Основні помилки у розміщенні Wi-Fi-роутера — де не можна ставити маршрутизатор

Де не можна ставити роутер — головні помилки користувачів
Wi-Fi став невіднятною частиною щоденного життя, але низька швидкість чи постійні обриви здатні зіпсувати весь досвід користування. Провайдер або "застарілий роутер" не завжди винні — часто проблема в тому, де саме стоїть пристрій.
Де не варто ставити роутер
Існує кілька місць, які негативно впливають на сигнал Wi-Fi:
- закриті шафи і ніші — замкнений простір не забезпечує нормальну вентиляцію — пристрій перегрівається й працює гірше;
- поруч із металом і дзеркалами — металеві поверхні відбивають сигнал і створюють "мертві зони" у квартирі;
- біля води — вода уповільнює радіохвилі, тож акваріуми чи навіть вази поруч можуть погіршувати зв'язок;
- поблизу побутової техніки — мікрохвильові печі та холодильники створюють електромагнітні перешкоди й помітно послаблюють сигнал;
- у книжкових шафах або за масивними меблями — книги й щільні конструкції поглинають радіохвилі та "замикають" покриття в межах однієї кімнати.
Важливі й супутні фактори: застаріла прошивка або залишені "за замовчуванням" налаштування можуть знижувати продуктивність. Регулярно оновлюйте програмне забезпечення роутера та, за потреби, змінюйте Wi-Fi-канал — це допоможе стабілізувати швидкість і зменшити обриви.
