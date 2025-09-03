Приховані небезпеки Wi-Fi роутера — 3 загрози, про які знають не всі

Wi-Fi-роутер на підставці. Фото: кадр з відео/YouTube

Wi-Fi-роутер є майже в кожній оселі і зазвичай сприймається як звичний "міст" до інтернету. Та цей невеликий пристрій здатен становити ризик не лише для кібербезпеки, а й для здоров'я та майна.

Про три приховані загрози Wi-Fi-роутерів пише YSTNews.

Віддалений доступ і злам мережі

Роутер об'єднує телевізори, ноутбуки, смартфони, системи "розумного дому" й камери спостереження, тож успішна атака дає зловмиснику змогу дістатися ваших файлів і паролів, керувати під'єднаними пристроями, підглядати з камер і використовувати ваш трафік для шахрайських дій. Навіть "підбір" пароля сусідом має наслідки: у кращому випадку впаде швидкість інтернету, у гіршому — ваш IP можуть використати для незаконних операцій.

Захист простий: увімкніть WPA3, регулярно оновлюйте прошивку, змініть стандартний пароль адміністратора на складний і, за потреби, обмежте підключення своїми гаджетами через MAC-фільтрацію.

Перегрів і ризик займання

Пристрій працює безперервно й нагрівається, тому в окремих випадках можливі пошкодження або навіть пожежа. Ризики зростають, якщо використовувати неякісний блок живлення, ставити роутер у закриту нішу без вентиляції, завалювати його речами, тримати поруч із джерелами тепла або у вологих місцях на кшталт кухні чи ванної.

Вирішення — час від часу торкатися корпусу й перевіряти температуру, встановити роутер у відкритому, добре провітрюваному місці та користуватися оригінальним блоком живлення.

Електромагнітне випромінювання

Мережеві пристрої працюють на частотах 2,4 і 5 ГГц і створюють електромагнітне поле. Остаточних доказів шкоди немає, однак довготривала близька присутність роутера може погіршувати сон і впливати на нервову систему. Фахівці радять розміщувати обладнання щонайменше за метр від ліжка чи робочого місця, за можливості вимикати Wi-Fi на ніч або налаштувати таймер розетки, а також віддати перевагу моделям з автоматичним регулюванням потужності сигналу.

Нагадаємо, Wi-Fi-роутер є серцем будь-якої домашньої чи офісної мережі, адже саме він відповідає за стабільний зв'язок і швидке підключення десятків пристроїв — від смартфонів до смарттелевізорів. Проте навіть сучасні моделі мають свій ресурс.

Також ми писали, що Wi-Fi давно став незамінною частиною повсякденного життя, і будь-які збої одразу псують користувацький досвід. Низька швидкість чи часті обриви зв'язку не завжди пов'язані з провайдером або старим обладнанням — часто причиною є саме розташування роутера.