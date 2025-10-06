Как устранить мертвые зоны Wi-Fi в доме — советы и решения

Wi-Fi-роутер на столе. Фото: Freepik

В помещениях часто возникают "мертвые зоны", где беспроводной интернет исчезает или существенно замедляется. Эксперты объясняют, что дело в слабом сигнале, который обусловлен сочетанием расстояния, препятствий и неудачного размещения роутера.

Как распознать и устранить "мертвые зоны"

Многие пользователи замечают: в одних комнатах Wi-Fi держится стабильно, а в других — почти не работает. "Мертвые зоны" обычно возникают из-за таких факторов:

слишком большое расстояние до маршрутизатора;

препятствия в виде стен и габаритной мебели;

влияние бытовой техники и другой электроники;

неправильное расположение самого роутера.

Первый шаг — замер скорости в разных местах дома. Откройте на смартфоне или ноутбуке любой сервис для тестирования (например, Speedtest) и сравните показатели в спальне, гостиной и коридоре. Лучший способ диагностировать мертвую зону — провести тест скорости. После него вы увидите скорость загрузки и выгрузки, колебания и задержку.

Дополнительно специалисты советуют построить карту покрытия с помощью специальных приложений — Netspot или Fing для Android и iOS. Они показывают уровень сигнала в дБм: чем ближе значение к нулю, тем лучше прием:

около -30 дБм — очень сильный сигнал;

от -70 до -80 дБм — слабое соединение;

ниже -80 дБм — практически непригодный для работы.

Физические помехи — самая частая причина потерь: толстые стены, массивная мебель, металлические конструкции, бытовая техника, другое Wi-Fi-оборудование и даже аквариумы могут существенно ослаблять или блокировать волны.

Прежде всего, стоит проверить размещение роутера. Ставьте его ближе к центру жилья, как можно дальше от стен и на возвышении — несколько метров от пола. Устройство, спрятанное под полкой или за телевизором, будет работать хуже.

Далее настройте антенны. Если они внешние — разверните в разные стороны для более равномерного покрытия.

Если это не помогает исправить ситуацию со слабым сигналом, стоит перезагрузить оборудование. Выключите маршрутизатор на 30 секунд и снова подключите к сети. Если перезапуск не помог, вернитесь к дефолтным параметрам через приложение или веб-интерфейс, или нажав кнопку Reset на корпусе.

По словам экспертов, эти действия обычно возвращают стабильный сигнал и позволяют избавиться от "мертвых зон" в помещении.

Напомним, Wi-Fi-роутер стал таким же привычным элементом быта, как чайник или телевизор — он обеспечивает связь, но одновременно является источником потенциальных рисков. Неправильное расположение или устаревшее оборудование могут влиять не только на стабильность соединения, но и на безопасность данных, ведь именно через роутер проходит вся сетевая активность.

Также мы писали, что проблемы со скоростью интернета не всегда связаны с провайдером. Если во время видеозвонков или отправки больших файлов Wi-Fi начинает "проседать", причину стоит искать ближе — в настройках компьютера или сетевой карты.