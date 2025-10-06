Як усунути мертві зони Wi-Fi в домі — поради й рішення

Wi-Fi-роутер на столі. Фото: Freepik

У помешканнях часто виникають "мертві зони", де бездротовий інтернет зникає або суттєво сповільнюється. Експерти пояснюють, що річ у слабкому сигналі, що зумовлений поєднанням відстані, перешкод і невдалого розміщення роутера.

Як розпізнати й усунути "мертві зони"

Багато користувачів помічають: в одних кімнатах Wi-Fi тримається стабільно, а в інших — майже не працює. "Мертві зони" зазвичай виникають через такі чинники:

надто велика відстань до маршрутизатора;

перешкоди у вигляді стін і габаритних меблів;

вплив побутової техніки та іншої електроніки;

неправильне розташування самого роутера.

Перший крок — замір швидкості в різних місцях оселі. Відкрийте на смартфоні чи ноутбуці будь-який сервіс для тестування (наприклад, Speedtest) і порівняйте показники у спальній, вітальні та коридорі. Найкращий спосіб діагностувати мертву зону — провести тест швидкості. Після нього ви побачите швидкість завантаження та вивантаження, коливання і затримку.

Додатково фахівці радять побудувати карту покриття за допомогою спеціальних застосунків — Netspot або Fing для Android та iOS. Вони показують рівень сигналу у дБм: що ближче значення до нуля, то краще приймання:

близько -30 дБм — дуже сильний сигнал;

від -70 до -80 дБм — слабке з'єднання;

нижче -80 дБм — практично непридатне для роботи.

Фізичні перешкоди — найчастіша причина втрат: товсті стіни, масивні меблі, металеві конструкції, побутова техніка, інше Wi-Fi-обладнання й навіть акваріуми можуть істотно послаблювати або блокувати хвилі.

Перш за все, варто перевірити розміщення роутера. Ставте його ближче до центру житла, якомога далі від стін і на підвищенні — кілька метрів від підлоги. Пристрій, захований під полицею чи за телевізором, працюватиме гірше.

Далі налаштуйте антени. Якщо вони зовнішні — розгорніть у різні боки для рівномірнішого покриття.

Якщо це не допомагає виправити ситуацію зі слабким сигналом, варто перезавантажити обладнання. Вимкніть маршрутизатор на 30 секунд і знову під'єднайте до мережі. Якщо перезапуск не допоміг, поверніться до дефолтних параметрів через застосунок або вебінтерфейс, чи натиснувши кнопку Reset на корпусі.

За словами експертів, ці дії зазвичай повертають стабільний сигнал і дають змогу позбутися "мертвих зон" у помешканні.

Нагадаємо, Wi-Fi-роутер став таким самим звичним елементом побуту, як чайник чи телевізор — він забезпечує зв'язок, але водночас є джерелом потенційних ризиків. Неправильне розташування або застаріле обладнання можуть впливати не лише на стабільність з'єднання, а й на безпеку даних, адже саме через роутер проходить уся мережна активність.

Також ми писали, що проблеми зі швидкістю інтернету не завжди пов'язані з провайдером. Якщо під час відеодзвінків або надсилання великих файлів Wi-Fi починає "просідати", причину варто шукати ближче — у налаштуваннях комп'ютера чи мережевої карти.