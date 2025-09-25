Вживаний роутер — чи варто купувати і які є ризики

Wi-Fi-роутер на столі. Фото: Unsplash

Вживані роутери приваблюють нижчою ціною на майданчиках. Однак перед підключенням такого пристрою варто зважити стан його оновлень і підтримку виробником, адже саме це визначає рівень безпеки домашньої мережі.

Як убезпечитися під час купівлі й першого запуску

Загалом під'єднувати вживаний роутер безпечно, якщо він не є застарілим і може отримувати актуальні патчі. Найчастіше ризики виникають тоді, коли модель втратила підтримку та не сумісна з новими оновленнями: у такому разі мережа лишається без захисту. Це проблема не лише для "секонд-генду" — дослідження свідчать, що багато домашніх роутерів взагалі не оновлюються роками, тож навіть старий власний пристрій може становити таку саму загрозу.

Якщо ви все ж берете б/в роутер, почніть із повного скидання до заводських налаштувань. Чимало пристроїв перепродаються без очищення даних і конфігурацій. Скидання можна зробити ще до підключення до мережі: увімкніть роутер у розетку та натисніть кнопку або скористайтеся отвором Reset на корпусі. Після цього перевірте прошивку і встановіть найновішу версію, яку зазвичай безплатно публікує виробник на офіційному сайті.

Окремо варто зважити на походження пристрою: купівля у знайомої особи чи перевіреного ритейлера зазвичай надійніша, ніж у невідомої компанії. Якщо роутер "відновлений" або має користувацьку прошивку, майте на увазі, що ви не завжди знаєте, які зміни було внесено. Водночас кастомне ПЗ не обов'язково шкодить безпеці, а повернутися до стандартної прошивки зазвичай можливо за умови додаткових дій.

Якщо пристрій підтримується виробником, очищений від попередніх даних і оновлений до актуального програмного забезпечення, ризики мінімальні. Головне — не обирати моделі, які вже стали "об'єктами минулого" і не отримують оновлень.

