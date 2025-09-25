Опасно ли покупать б/у роутер — советы по безопасности

Wi-Fi-роутер на столе. Фото: Unsplash

Подержанные роутеры привлекают более низкой ценой на площадках. Однако перед подключением такого устройства стоит взвесить состояние его обновлений и поддержку производителем, ведь именно это определяет уровень безопасности домашней сети.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама

Читайте также:

Как обезопасить себя при покупке и первом запуске

В целом подключать подержанный роутер безопасно, если он не является устаревшим и может получать актуальные патчи. Чаще всего риски возникают тогда, когда модель потеряла поддержку, и не совместима с новыми обновлениями: в таком случае сеть остается без защиты. Это проблема не только для "секонд-хенда" — исследования показывают, что многие домашние роутеры вообще не обновляются годами, поэтому даже старое собственное устройство может представлять такую же угрозу.

Если вы все же берете б/у роутер, начните с полного сброса до заводских настроек. Многие устройства перепродаются без очистки данных и конфигураций. Сброс можно сделать еще до подключения к сети: включите роутер в розетку и нажмите кнопку или воспользуйтесь отверстием Reset на корпусе. После этого проверьте прошивку и установите самую новую версию, которую обычно бесплатно публикует производитель на официальном сайте.

Отдельно стоит учесть происхождение устройства: покупка у знакомого лица или проверенного ритейлера обычно надежнее, чем у неизвестной компании. Если роутер "восстановлен" или имеет пользовательскую прошивку, имейте в виду, что вы не всегда знаете, какие изменения были внесены. При этом кастомное ПО не обязательно вредит безопасности, а вернуться к стандартной прошивке обычно возможно при условии дополнительных действий.

Если устройство поддерживается производителем, очищено от предыдущих данных и обновлено до актуального программного обеспечения, риски минимальны. Главное — не выбирать модели, которые уже стали "объектами прошлого" и не получают обновлений.

Напомним, когда возникает потребность в важном видеозвонке или отправке большого файла, именно в этот момент Wi-Fi может дать сбой. И не всегда виноват провайдер — часто проблемы скрываются в собственных настройках компьютера, которые можно откорректировать для более стабильной работы сети.

Также мы писали, что Wi-Fi-роутер является центральным звеном любой домашней или офисной сети, обеспечивая стабильный интернет для многочисленных устройств одновременно. Однако, как и любая другая техника, он имеет ограниченный срок службы.