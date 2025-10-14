Чому не варто зберігати паролі в браузері — безпека проти зручності

Ноутбук, заблокований паролем. Фото: Unsplash

Довго зберігати паролі в браузері здається ідеальним рішенням: один клік — і всі входи синхронізовані на телефонах, ноутбуках і планшетах. Але зручність не дорівнює безпеці — і саме тут починаються проблеми.

Чому не варто зберігати свої паролі у браузері

Браузери постійно пропонують "Зберегти пароль", тож більшість навіть не замислюється. Це безплатно, працює миттєво й підтягує логіни на всіх пристроях. Більшість користувачів роками користуються таким підходом — доки не визнають: браузер не створений, щоб "тримати секрети" так само надійно, як окремий менеджер паролів.

У чому різниця між браузером і менеджером паролів

Браузер зберігає дані у локальних профільних теках з опційною синхронізацією через Google/Microsoft/Apple. Окремий менеджер — у зашифрованому "сейфі" локально, у вибраній хмарі або на зашифрованих серверах сервісу.

Браузер покладається на системні механізми (наприклад, DPAPI у Windows або Keychain в macOS), які автоматично розблоковуються входом у систему. Менеджери паролів використовують наскрізне шифрування з майстер-паролем/ключем, який контролює користувач.

У браузері розшифрувати дані може будь-хто, хто має доступ до вашого облікового запису ОС або шкідливе ПЗ на пристрої. В окремому менеджері — лише ви; провайдер не має доступу до вмісту.

Компрометація ОС або облікового запису Google/Microsoft може відкрити всі паролі. У менеджері потрібні і майстер-пароль, і файл "сейфа".

Браузери пропонують базові попередження про слабкі паролі та покладаються на синхронізацію. Менеджери мають розширені перевірки, сповіщення про витоки, інструменти імпорту/експорту, аварійний доступ.

Таким чином, з погляду захисту, спеціалізований менеджер паролів завжди виграє.

Як перейти на окремий менеджер паролів

Найскладніша частина — зважитися. Насправді міграція проста і в більшості браузерів має подібний вигляд. Для прикладу, в Google Chrome:

відкрийте Chrome і натисніть на іконку профілю у верхньому правому куті;

оберіть "Паролі та автозаповнення" (або введіть chrome://password-manager);

зайдіть у "Налаштування" і в розділі "Експортувати паролі" натисніть "Завантажити файл";

підтвердьте особу обліковими даними вашого комп'ютера;

збережіть CSV-файл — його можна імпортувати у вибраний менеджер паролів.

Після експорту імпортуйте CSV у свій менеджер. Експерти радять Bitwarden як одну з найкращих альтернатив будь-якому браузерному сховищу.

Нагадаємо, Google закликає користувачів Gmail негайно змінити паролі після серії успішних зламів. Мільярди акаунтів опиняються під підвищеним ризиком фішингу та соціальної інженерії, тож компанія радить перевірити налаштування безпеки, увімкнути додаткові методи захисту та стежити за підозрілою активністю в обліковому записі.

Також ми писали, що компрометація облікового запису Google дає зловмисникам практично повний доступ до вашої пошти, фінансів, історії місцеперебування та особистих файлів. Маючи вашу адресу Gmail і пароль, хакери можуть отримати контроль над пов'язаними сервісами, і часто власник дізнається про це вже занадто пізно.