Не сохраняйте свои пароли в браузере — какая альтернатива

Не сохраняйте свои пароли в браузере — какая альтернатива

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 14:24
Почему не стоит хранить пароли в браузере — безопасность против удобства
Ноутбук, заблокированный паролем. Фото: Unsplash

Долго хранить пароли в браузере кажется идеальным решением: один клик — и все входы синхронизированы на телефонах, ноутбуках и планшетах. Но удобство не равно безопасности — и именно здесь начинаются проблемы.

Об этом пишет MakeUseOf.

Читайте также:

Почему не стоит сохранять свои пароли в браузере

Браузеры постоянно предлагают "Сохранить пароль", поэтому большинство даже не задумывается. Это бесплатно, работает мгновенно и подтягивает логины на всех устройствах. Большинство пользователей годами пользуются таким подходом — пока не признают: браузер не создан, чтобы "держать секреты" так же надежно, как отдельный менеджер паролей.

В чем разница между браузером и менеджером паролей

Браузер хранит данные в локальных профильных папках с опциональной синхронизацией через Google/Microsoft/Apple. Отдельный менеджер — в зашифрованном "сейфе" локально, в выбранном облаке или на зашифрованных серверах сервиса.

Браузер полагается на системные механизмы (например, DPAPI в Windows или Keychain в macOS), которые автоматически разблокируются при входе в систему. Менеджеры паролей используют сквозное шифрование с мастер-паролем/ключом, который контролирует пользователь.

В браузере расшифровать данные может любой, кто имеет доступ к вашей учетной записи ОС или вредоносное ПО на устройстве. В отдельном менеджере — только вы; провайдер не имеет доступа к содержимому.

Компрометация ОС или учетной записи Google/Microsoft может открыть все пароли. В менеджере нужны и мастер-пароль, и файл "сейфа".

Браузеры предлагают базовые предупреждения о слабых паролях и полагаются на синхронизацию. Менеджеры имеют расширенные проверки, оповещения об утечках, инструменты импорта/экспорта, аварийный доступ.

Таким образом, с точки зрения защиты, специализированный менеджер паролей всегда выигрывает.

Как перейти в отдельный менеджер паролей

Самая сложная часть — решиться. На самом деле миграция проста и в большинстве браузеров имеет подобный вид. Для примера, в Google Chrome:

  • откройте Chrome и нажмите на иконку профиля в верхнем правом углу;
  • выберите "Пароли и автозаполнение" (или введите chrome://password-manager);
  • зайдите в "Настройки" и в разделе "Экспортировать пароли" нажмите "Загрузить файл";
  • подтвердите личность учетными данными вашего компьютера;
  • сохраните CSV-файл — его можно импортировать в выбранный менеджер паролей.

После экспорта импортируйте CSV в свой менеджер. Эксперты советуют Bitwarden как одну из лучших альтернатив любому браузерному хранилищу.

Напомним, Google призывает пользователей Gmail немедленно изменить пароли после серии успешных взломов. Миллиарды аккаунтов оказываются под повышенным риском фишинга и социальной инженерии, поэтому компания советует проверить настройки безопасности, включить дополнительные методы защиты и следить за подозрительной активностью в аккаунте.

Также мы писали, что компрометация учетной записи Google дает злоумышленникам практически полный доступ к вашей почте, финансам, истории местонахождения и личным файлам. Имея ваш адрес Gmail и пароль, хакеры могут получить контроль над связанными сервисами, и часто владелец узнает об этом уже слишком поздно.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
