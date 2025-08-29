Google предупредила пользователей Gmail — кому срочно нужно сменить пароль

Почтовый сервис Gmail на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Google предупреждает пользователей Gmail обновить пароли после "успешных вторжений" хакеров. Миллиарды учетных записей снова под прицелом фишинга и социальной инженерии. Компания призывает проверить настройки безопасности и усилить защиту аккаунтов.

Почему пользователи Gmail должны усилить безопасность своих аккаунтов

Google сообщила, что большинству из 2,5 млрд пользователей Gmail стоит обновить пароли и внимательнее следить за подозрительной активностью, поскольку фиксируется значительное количество "успешных вторжений". Пользователям рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию, если это еще не сделано.

По данным компании, злоумышленники часто выманивают учетные данные через письма со ссылками на поддельные страницы входа или заставляют делиться кодами 2FA. Несмотря на то, что большинство имеет длинные и уникальные пароли, лишь около трети регулярно их обновляют.

Отдельно Google посоветовала клиентам усилить защиту после инцидента с ее базой Salesforce. В компании уточняют, что хакеры в основном получили доступ к публично доступной информации — в частности контактам малого и среднего бизнеса, — однако использованный метод может стать основой для более серьезных атак.

В июньской заметке Google предупреждала о волне социальной инженерии, когда мошенники выдают себя за сотрудников IT-поддержки — эта тактика оказалась "особенно эффективной во введении работников в заблуждение". Там же компания отметила, что группа, которая действует под брендом ShinyHunters, может готовить эскалацию шантажа через запуск "сайта утечки данных".

