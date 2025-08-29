Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Google закликає користувачів Gmail терміново оновити свої паролі

Google закликає користувачів Gmail терміново оновити свої паролі

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 10:34
Google попередила користувачів Gmail — кому терміново потрібно змінити пароль
Поштовий сервіс Gmail на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Google попереджає користувачів Gmail оновити паролі після "успішних вторгнень" хакерів. Мільярди облікових записів знову під прицілом фішингу й соціальної інженерії. Компанія закликає перевірити налаштування безпеки та посилити захист акаунтів.

Про це пише Lifehacker.

Реклама
Читайте також:

Чому користувачі Gmail мають посилити безпеку своїх акаунтів

Google повідомила, що більшості з 2,5 млрд користувачів Gmail варто оновити паролі й уважніше стежити за підозрілою активністю, оскільки фіксується значна кількість "успішних вторгнень". Користувачам рекомендують увімкнути двофакторну автентифікацію, якщо цього ще не зроблено.

За даними компанії, зловмисники часто виманюють облікові дані через листи з посиланнями на підроблені сторінки входу або змушують ділитися кодами 2FA. Попри те, що більшість має довгі й унікальні паролі, лише близько третини регулярно їх оновлюють.

Окремо Google порадила клієнтам посилити захист після інциденту з її базою Salesforce. У компанії уточнюють, що хакери здебільшого отримали доступ до публічно доступної інформації — зокрема контактів малого та середнього бізнесу, — однак використаний метод може стати основою для серйозніших атак.

У червневому дописі Google попереджала про хвилю соціальної інженерії, коли шахраї видають себе за співробітників ІТ-підтримки — ця тактика виявилась "особливо ефективною у введенні працівників в оману". Там само компанія зазначила, що група, яка діє під брендом ShinyHunters, може готувати ескалацію шантажу через запуск "сайту витоку даних".

Нагадаємо, вибір браузера на Android здається очевидним — більшість користувачів просто залишають Google Chrome, який зазвичай встановлений "із коробки". Однак така простота має зворотний бік: Chrome збирає значно більше особистих даних, ніж багато хто усвідомлює.

Також ми писали, що Google розширює можливості своїх сервісів: у додатку Google Messages на Android з'явилася функція "Видалити для всіх". Вона дозволяє прибрати нещодавно надіслані повідомлення навіть із телефонів одержувачів.

Google безпека пароль електронна пошта користувачі Gmail
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації