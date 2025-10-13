Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Як дізнатися, хто ховається за невідомим номером

Як дізнатися, хто ховається за невідомим номером

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 11:41
Як дізнатися, хто телефонує з невідомого номера — простий спосіб покаже ім'я
Чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Невідомі дзвінки трапляються дедалі частіше: інколи це знайомі з новим номером, але нерідко — шахраї. Перевірити, хто саме телефонує, можна дуже легко, навіть якщо ви не маєте запису в контактах.

Про це пише РадіоТрек.

Реклама
Читайте також:

Як дізнатися, хто телефонує з незнайомого номера

Якщо власник номера користується Viber, його ім'я або нікнейм відображається в профілі. Для цього потрібно:

  • ввести номер у пошуку месенджера;
  • натиснути "Написати";
  • на екрані відкриється профіль з іменем (за умови, що воно не приховане в налаштуваннях).

У Viber також є опція, яка автоматично показує ім'я під час дзвінка, навіть якщо цього контакту немає у вашій книзі. Вона працює завдяки спільній базі контактів користувачів месенджера.

Щоб її увімкнути:

  • відкрийте Viber;
  • перейдіть в меню "Додатково";
  • оберіть "Ідентифікація абонентів";
  • перемикніть тумблер у потрібний стан.

Іноді ідентифікація може не спрацювати, якщо номера немає в базі Viber, дзвінок здійснюється через сторонні застосунки або користувач приховав ім'я у налаштуваннях конфіденційності.

Нагадаємо, деякі типи SMS та повідомлень у месенджерах можуть бути небезпечними — саме вони найчастіше використовуються шахраями для крадіжки даних і грошей. Фахівці радять не лише не переходити за підозрілими посиланнями, а й одразу видаляти подібні листи, щоб не наражати пристрій на ризик.

Також ми писали, що функція запису дзвінків стає дедалі популярнішою серед користувачів смартфонів — вона допомагає фіксувати важливі розмови, адреси, номери або домовленості. Утім, реалізація цього інструмента відрізняється на Android та iPhone.

Viber смартфон дзвінки номер телефону функції небезпечні номери
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації