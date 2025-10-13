Як дізнатися, хто телефонує з невідомого номера — простий спосіб покаже ім'я

Чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Невідомі дзвінки трапляються дедалі частіше: інколи це знайомі з новим номером, але нерідко — шахраї. Перевірити, хто саме телефонує, можна дуже легко, навіть якщо ви не маєте запису в контактах.

Як дізнатися, хто телефонує з незнайомого номера

Якщо власник номера користується Viber, його ім'я або нікнейм відображається в профілі. Для цього потрібно:

ввести номер у пошуку месенджера;

натиснути "Написати";

на екрані відкриється профіль з іменем (за умови, що воно не приховане в налаштуваннях).

У Viber також є опція, яка автоматично показує ім'я під час дзвінка, навіть якщо цього контакту немає у вашій книзі. Вона працює завдяки спільній базі контактів користувачів месенджера.

Щоб її увімкнути:

відкрийте Viber;

перейдіть в меню "Додатково";

оберіть "Ідентифікація абонентів";

перемикніть тумблер у потрібний стан.

Іноді ідентифікація може не спрацювати, якщо номера немає в базі Viber, дзвінок здійснюється через сторонні застосунки або користувач приховав ім'я у налаштуваннях конфіденційності.

