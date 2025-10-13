Видео
Видео

Как узнать, кто скрывается за неизвестным номером

Как узнать, кто скрывается за неизвестным номером

Дата публикации 13 октября 2025 11:41
Как узнать, кто звонит с неизвестного номера — простой способ покажет имя
Мужчина со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Неизвестные звонки случаются все чаще: иногда это знакомые с новым номером, но нередко — мошенники. Проверить, кто именно звонит, можно очень легко, даже если вы не имеете записи в контактах.

Об этом пишет РадиоТрек.

Как узнать, кто звонит с незнакомого номера

Если владелец номера пользуется Viber, его имя или никнейм отображается в профиле. Для этого нужно:

  • ввести номер в поиске мессенджера;
  • нажать "Написать";
  • на экране откроется профиль с именем (при условии, что оно не скрыто в настройках).

В Viber также есть опция, которая автоматически показывает имя во время звонка, даже если этого контакта нет в вашей книге. Она работает благодаря общей базе контактов пользователей мессенджера.

Чтобы ее включить:

  • откройте Viber;
  • перейдите в меню "Дополнительно";
  • выберите "Идентификация абонентов";
  • переключите тумблер в нужное состояние.

Иногда идентификация может не сработать, если номера нет в базе Viber, звонок осуществляется через сторонние приложения или пользователь скрыл имя в настройках конфиденциальности.

Напомним, некоторые типы SMS и сообщений в мессенджерах могут быть опасными — именно они чаще всего используются мошенниками для кражи данных и денег. Специалисты советуют не только не переходить по подозрительным ссылкам, но и сразу удалять подобные письма, чтобы не подвергать устройство риску.

Также мы писали, что функция записи звонков становится все более популярной среди пользователей смартфонов — она помогает фиксировать важные разговоры, адреса, номера или договоренности. Впрочем, реализация этого инструмента отличается на Android и iPhone.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
