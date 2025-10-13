Как узнать, кто звонит с неизвестного номера — простой способ покажет имя

Как узнать, кто скрывается за неизвестным номером
Неизвестные звонки случаются все чаще: иногда это знакомые с новым номером, но нередко — мошенники. Проверить, кто именно звонит, можно очень легко, даже если вы не имеете записи в контактах.
Об этом пишет РадиоТрек.
Как узнать, кто звонит с незнакомого номера
Если владелец номера пользуется Viber, его имя или никнейм отображается в профиле. Для этого нужно:
- ввести номер в поиске мессенджера;
- нажать "Написать";
- на экране откроется профиль с именем (при условии, что оно не скрыто в настройках).
В Viber также есть опция, которая автоматически показывает имя во время звонка, даже если этого контакта нет в вашей книге. Она работает благодаря общей базе контактов пользователей мессенджера.
Чтобы ее включить:
- откройте Viber;
- перейдите в меню "Дополнительно";
- выберите "Идентификация абонентов";
- переключите тумблер в нужное состояние.
Иногда идентификация может не сработать, если номера нет в базе Viber, звонок осуществляется через сторонние приложения или пользователь скрыл имя в настройках конфиденциальности.
Напомним, некоторые типы SMS и сообщений в мессенджерах могут быть опасными — именно они чаще всего используются мошенниками для кражи данных и денег. Специалисты советуют не только не переходить по подозрительным ссылкам, но и сразу удалять подобные письма, чтобы не подвергать устройство риску.
Также мы писали, что функция записи звонков становится все более популярной среди пользователей смартфонов — она помогает фиксировать важные разговоры, адреса, номера или договоренности. Впрочем, реализация этого инструмента отличается на Android и iPhone.
