Как узнать, кто звонит с неизвестного номера — простой способ покажет имя

Неизвестные звонки случаются все чаще: иногда это знакомые с новым номером, но нередко — мошенники. Проверить, кто именно звонит, можно очень легко, даже если вы не имеете записи в контактах.

Как узнать, кто звонит с незнакомого номера

Если владелец номера пользуется Viber, его имя или никнейм отображается в профиле. Для этого нужно:

ввести номер в поиске мессенджера;

нажать "Написать";

на экране откроется профиль с именем (при условии, что оно не скрыто в настройках).

В Viber также есть опция, которая автоматически показывает имя во время звонка, даже если этого контакта нет в вашей книге. Она работает благодаря общей базе контактов пользователей мессенджера.

Чтобы ее включить:

откройте Viber;

перейдите в меню "Дополнительно";

выберите "Идентификация абонентов";

переключите тумблер в нужное состояние.

Иногда идентификация может не сработать, если номера нет в базе Viber, звонок осуществляется через сторонние приложения или пользователь скрыл имя в настройках конфиденциальности.

