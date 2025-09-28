Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Они опасны для телефона — какие SMS лучше сразу удалять

Они опасны для телефона — какие SMS лучше сразу удалять

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 16:32
Удалите их немедленно — какие сообщения нельзя хранить на телефоне
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Несколько типов SMS и чат-сообщений могут представлять реальную угрозу для ваших данных и денег. Эксперты советуют не сохранять такие сообщения, а сразу очищать переписку.

Об этом пишет ТСН.

Реклама
Читайте также:

Какие именно сообщения рискованные и почему их стоит убирать со смартфона

Киберпреступники охотятся не только на пароли, но и на фрагменты информации с телефона, которые помогают взломать аккаунты или получить доступ к средствам. Попав в чужие руки, обычное сообщение может стать "ключом" к вашим личным данным.

Сообщения с логинами и паролями

Некоторые сервисы при регистрации присылают логин и пароль в SMS — это удобно, но опасно. Как только получили такие данные, сохраните их в менеджере паролей и удалите само SMS: в случае доступа к вашей переписке злоумышленник легко войдет в аккаунт.

Личные сообщения и чувствительный контент

Фото, личные чаты и другие личные материалы могут стать инструментом шантажа, если телефон потеряется или его украдут. Чтобы снизить риски, удаляйте чувствительные разговоры или переносите их в зашифрованные хранилища, а не храните в открытых чатах.

SMS с подозрительными ссылками

Фишинговые атаки часто маскируются под "срочные" банковские или служебные уведомления. Лучшая тактика — не открывать такие сообщения и не нажимать на вложенные ссылки, а сразу отправлять их в корзину.

Линки для входа в аккаунты

Некоторые сервисы присылают многократные ссылки для авторизации. Скопируйте нужный адрес в безопасное место, защищенное паролем, а оригинальное сообщение удалите — так вы минимизируете риск несанкционированного доступа.

Банковские SMS об остатке средств

Одноразовые коды подтверждения можно хранить — они действуют всего несколько минут. Зато сообщения с остатком на карте и последними цифрами счета лучше удалять сразу после просмотра: в случае потери телефона эта информация может помочь мошенникам.

Напомним, рост количества телефонных мошенничеств заставляет пользователей внимательнее относиться к каждому входящему вызову. Один из самых простых способов защиты — проверять код и формат номера и не брать трубку, если номер кажется подозрительным.

Также мы писали, что звонки с неизвестных номеров случаются все чаще, и за ними может стоять как обычный знакомый с новым номером, так и мошенник. Если абонент использует Viber, система позволяет сразу увидеть имя или никнейм звонящего, что помогает быстрее сориентироваться в ситуации.

телефоны мошенничество личные данные сообщения звонки безопасность
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации