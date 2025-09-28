Удалите их немедленно — какие сообщения нельзя хранить на телефоне

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Несколько типов SMS и чат-сообщений могут представлять реальную угрозу для ваших данных и денег. Эксперты советуют не сохранять такие сообщения, а сразу очищать переписку.

Об этом пишет ТСН.

Какие именно сообщения рискованные и почему их стоит убирать со смартфона

Киберпреступники охотятся не только на пароли, но и на фрагменты информации с телефона, которые помогают взломать аккаунты или получить доступ к средствам. Попав в чужие руки, обычное сообщение может стать "ключом" к вашим личным данным.

Сообщения с логинами и паролями

Некоторые сервисы при регистрации присылают логин и пароль в SMS — это удобно, но опасно. Как только получили такие данные, сохраните их в менеджере паролей и удалите само SMS: в случае доступа к вашей переписке злоумышленник легко войдет в аккаунт.

Личные сообщения и чувствительный контент

Фото, личные чаты и другие личные материалы могут стать инструментом шантажа, если телефон потеряется или его украдут. Чтобы снизить риски, удаляйте чувствительные разговоры или переносите их в зашифрованные хранилища, а не храните в открытых чатах.

SMS с подозрительными ссылками

Фишинговые атаки часто маскируются под "срочные" банковские или служебные уведомления. Лучшая тактика — не открывать такие сообщения и не нажимать на вложенные ссылки, а сразу отправлять их в корзину.

Линки для входа в аккаунты

Некоторые сервисы присылают многократные ссылки для авторизации. Скопируйте нужный адрес в безопасное место, защищенное паролем, а оригинальное сообщение удалите — так вы минимизируете риск несанкционированного доступа.

Банковские SMS об остатке средств

Одноразовые коды подтверждения можно хранить — они действуют всего несколько минут. Зато сообщения с остатком на карте и последними цифрами счета лучше удалять сразу после просмотра: в случае потери телефона эта информация может помочь мошенникам.

