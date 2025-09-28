Удалите их немедленно — какие сообщения нельзя хранить на телефоне

Они опасны для телефона — какие SMS лучше сразу удалять
Несколько типов SMS и чат-сообщений могут представлять реальную угрозу для ваших данных и денег. Эксперты советуют не сохранять такие сообщения, а сразу очищать переписку.
Об этом пишет ТСН.
Какие именно сообщения рискованные и почему их стоит убирать со смартфона
Киберпреступники охотятся не только на пароли, но и на фрагменты информации с телефона, которые помогают взломать аккаунты или получить доступ к средствам. Попав в чужие руки, обычное сообщение может стать "ключом" к вашим личным данным.
Сообщения с логинами и паролями
Некоторые сервисы при регистрации присылают логин и пароль в SMS — это удобно, но опасно. Как только получили такие данные, сохраните их в менеджере паролей и удалите само SMS: в случае доступа к вашей переписке злоумышленник легко войдет в аккаунт.
Личные сообщения и чувствительный контент
Фото, личные чаты и другие личные материалы могут стать инструментом шантажа, если телефон потеряется или его украдут. Чтобы снизить риски, удаляйте чувствительные разговоры или переносите их в зашифрованные хранилища, а не храните в открытых чатах.
SMS с подозрительными ссылками
Фишинговые атаки часто маскируются под "срочные" банковские или служебные уведомления. Лучшая тактика — не открывать такие сообщения и не нажимать на вложенные ссылки, а сразу отправлять их в корзину.
Линки для входа в аккаунты
Некоторые сервисы присылают многократные ссылки для авторизации. Скопируйте нужный адрес в безопасное место, защищенное паролем, а оригинальное сообщение удалите — так вы минимизируете риск несанкционированного доступа.
Банковские SMS об остатке средств
Одноразовые коды подтверждения можно хранить — они действуют всего несколько минут. Зато сообщения с остатком на карте и последними цифрами счета лучше удалять сразу после просмотра: в случае потери телефона эта информация может помочь мошенникам.
Напомним, рост количества телефонных мошенничеств заставляет пользователей внимательнее относиться к каждому входящему вызову. Один из самых простых способов защиты — проверять код и формат номера и не брать трубку, если номер кажется подозрительным.
Также мы писали, что звонки с неизвестных номеров случаются все чаще, и за ними может стоять как обычный знакомый с новым номером, так и мошенник. Если абонент использует Viber, система позволяет сразу увидеть имя или никнейм звонящего, что помогает быстрее сориентироваться в ситуации.
Читайте Новини.LIVE!