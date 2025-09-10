Как узнать, кто звонит с неизвестного номера — простой способ покажет имя

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Неизвестные звонки случаются все чаще: это может быть и знакомый с новым номером, и мошенник. Если абонент пользуется Viber, имя (или никнейм) можно увидеть сразу.

Как узнать имя абонента без записи в контактах

Чтобы быстро посмотреть имя вручную, если вам звонят с незнакомого номера:

откройте Viber и введите номер в поиск;

нажмите "Написать";

на экране отобразится имя пользователя (если он его не скрыл в настройках).

Viber также имеет функцию, которая автоматически показывает имя звонящего, даже если номера нет в вашей книге контактов. Она работает благодаря общей базе контактов пользователей мессенджера. Чтобы включить ее:

откройте Viber;

перейдите в меню "Дополнительно";

выберите "Идентификация абонентов";

включите или выключите переключатель.

Существуют сценарии, когда идентификация может не сработать, если номера нет в базе Viber, звонок осуществляется через сторонние приложения или пользователь скрыл имя в настройках конфиденциальности.

Напомним, телефонные номера вместе с сопутствующей информацией могут оказаться в базах для массовых рассылок или "холодных" звонков несколькими стандартными способами. Это возможно даже тогда, когда владелец почти никогда не публикует свой номер в открытом доступе.

Также мы писали, что ежедневно могут поступать звонки с незнакомых номеров, и отвечать на них опасно: на другом конце часто бывают как мошенники, так и легальные службы. Есть ряд признаков, по которым можно определить, когда стоит проигнорировать вызов.