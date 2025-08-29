Видео
Главная Технологии Как телефонные номера украинцев попадают в спам-базы

Как телефонные номера украинцев попадают в спам-базы

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 14:24
Как номера телефонов украинцев попадают в спам-базы — главные источники утечек
Смартфон в руках. Фото: Freepik

Телефонные номера и сопутствующие данные могут попадать в массовые рассылки и на "холодные" звонки несколькими типичными путями. Это может происходить, даже если человек редко публикует свой номер телефона в сети.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как номера украинцев попадают в спам-базы.

Какие основные источники утечек

Один из ключевых каналов — крупные корпорации: клиентские базы иногда компрометируют в результате хакерских атак или из-за недобросовестных действий инсайдеров.

Значительную долю составляют открытые интернет-ресурсы, где контакты сначала публикуются самими пользователями. На некоторых торговых платформах контакты владельцев объявлений ранее отображались напрямую, что упрощало их массовый сбор.

Автоматизированные "парсеры" работают подобно поисковым ботам: сканируют страницы, открывают объявления и извлекают доступные номера и другие данные, формируя большие массивы контактов. Такой подход применялся для сбора информации с сайтов вакансий, сервисов поиска мастеров и платформ с отзывами, где пользователи оставляли свои телефоны.

Еще один путь — небольшие интернет-магазины и службы доставки, которые передают клиентские списки подрядчикам или партнерам — на этих этапах данные также могут "утекать".

В итоге телефон может оказаться в рассылках даже у тех, кто редко публикует номер в открытом доступе. Полностью исключить риск невозможно, однако вероятность попадания в спам-базы можно уменьшить.

Напомним, украинцы едва ли не ежедневно получают звонки с неизвестных номеров, и правоохранители призывают быть бдительными, ведь часто за ними стоят мошенники. В то же время не каждый "незнакомец" является угрозой: иногда это могут быть друзья или родные, которые просто сменили номер и еще не успели сообщить об этом.

Также мы писали, что смартфоны нередко хранят SMS с чувствительными данными или даже вредоносными ссылками. Если такие сообщения попадут в руки злоумышленников, это может открыть им доступ к банковским счетам или личным аккаунтам, поэтому важно своевременно очищать ящик от опасного содержимого.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
