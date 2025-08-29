Відео
Головна Технології Як телефонні номери українців потрапляють у спам-бази

Як телефонні номери українців потрапляють у спам-бази

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 14:24
Як номери телефонів українців потрапляють у спам-бази — головні джерела витоків
Смартфон в руках. Фото: Freepik

Телефонні номери та супутні дані можуть потрапляти до масових розсилок і на "холодні" дзвінки кількома типовими шляхами. Це може відбуватися, навіть якщо людина рідко публікує свій номер телефону в мережі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як номери українців потрапляють до спам-баз.

Читайте також:

Які основні джерела витоків

Один із ключових каналів — великі корпорації: клієнтські бази інколи компрометують унаслідок хакерських атак або через недобросовісні дії інсайдерів.

Значну частку становлять відкриті інтернет-ресурси, де контакти спершу публікуються самими користувачами. На деяких торгівельних платформах контакти власників оголошень раніше відображалися напряму, що спрощувало їх масовий збір.

Автоматизовані "парсери" працюють подібно до пошукових ботів: сканують сторінки, відкривають оголошення й витягують доступні номери та інші дані, формуючи великі масиви контактів. Такий підхід застосовувався для збору інформації з сайтів вакансій, сервісів пошуку майстрів і платформ із відгуками, де користувачі залишали свої телефони.

Ще один шлях — невеликі інтернет-магазини та служби доставки, які передають клієнтські списки підрядникам або партнерам — на цих етапах дані також можуть "витікати".

У підсумку телефон може опинитися в розсилках навіть у тих, хто рідко публікує номер у відкритому доступі. Повністю виключити ризик неможливо, однак імовірність потрапляння до спам-баз можна зменшити.

Нагадаємо, українці ледь не щодня отримують дзвінки з невідомих номерів, і правоохоронці закликають бути пильними, адже часто за ними стоять шахраї. Водночас не кожен "незнайомець" є загрозою: інколи це можуть бути друзі чи рідні, які просто змінили номер і ще не встигли повідомити про це.

Також ми писали, що смартфони нерідко зберігають SMS із чутливими даними або навіть шкідливими посиланнями. Якщо такі повідомлення потраплять до рук зловмисників, це може відкрити їм доступ до банківських рахунків чи особистих акаунтів, тому важливо своєчасно очищати скриньку від небезпечного вмісту.

українці телефони дзвінки мобільний оператор спам номер телефону
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
