Видаліть їх негайно — які SMS-повідомлення не можна зберігати на телефоні

Вони небезпечні для телефону — які СМС краще одразу видаляти
Смартфони часто зберігають SMS із чутливою інформацією або небезпечними посиланнями. Якщо такі повідомлення потраплять до рук зловмисників, це може дати їм змогу дістатися до ваших грошей і акаунтів.
Про це пише ТСН.
Логіни та паролі
Деякі сервіси під час реєстрації надсилають у SMS логін і пароль. Це зручно, але ризиковано: отримавши доступ до ваших повідомлень, шахраї зможуть увійти до особистого кабінету.
Особисті повідомлення
Особисті фото, листування та інші приватні дані краще прибирати зі смартфона. У разі крадіжки телефона зловмисники можуть використати цю інформацію у власних цілях.
SMS із підозрілими посиланнями
За такими посиланнями переходити не варто взагалі. Найкраще — видалити їх відразу після отримання, щоб випадково не відкрити самим або щоб цього не зробили діти чи літні люди.
Посилання для входу в акаунти
Деякі сервіси надсилають багаторазові "магічні" лінки для авторизації. Такі посилання теж слід прибирати — це додаткова можливість для сторонніх потрапити у ваш обліковий запис.
SMS від банку
Одноразові секретні коди можна не видаляти — вони діють лише кілька хвилин. Натомість інформаційні повідомлення з вашими даними (наприклад, останні чотири цифри картки та залишок на рахунку) краще стирати одразу, щоб у разі втрати телефона ці відомості не потрапили до зловмисників.
Нагадаємо, Android-пристрої вже давно стали мішенню для зловмисників через свою масовість — їхніми користувачами є мільярди людей у світі. Інфікований смартфон може відкривати доступ до особистих даних, засипати рекламою та суттєво сповільнювати роботу системи.
Також ми писали, що Google підтвердила нову хвилю атак на акаунти користувачів. Майже 40% успішних вторгнень припадає на фішинг.
