Головна Технології Вони небезпечні для телефону — які СМС краще одразу видаляти

Вони небезпечні для телефону — які СМС краще одразу видаляти

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 06:12
Видаліть їх негайно — які SMS-повідомлення не можна зберігати на телефоні
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфони часто зберігають SMS із чутливою інформацією або небезпечними посиланнями. Якщо такі повідомлення потраплять до рук зловмисників, це може дати їм змогу дістатися до ваших грошей і акаунтів.

Про це пише ТСН.

Читайте також:

Логіни та паролі

Деякі сервіси під час реєстрації надсилають у SMS логін і пароль. Це зручно, але ризиковано: отримавши доступ до ваших повідомлень, шахраї зможуть увійти до особистого кабінету.

Особисті повідомлення

Особисті фото, листування та інші приватні дані краще прибирати зі смартфона. У разі крадіжки телефона зловмисники можуть використати цю інформацію у власних цілях.

SMS із підозрілими посиланнями

За такими посиланнями переходити не варто взагалі. Найкраще — видалити їх відразу після отримання, щоб випадково не відкрити самим або щоб цього не зробили діти чи літні люди.

Посилання для входу в акаунти

Деякі сервіси надсилають багаторазові "магічні" лінки для авторизації. Такі посилання теж слід прибирати — це додаткова можливість для сторонніх потрапити у ваш обліковий запис.

SMS від банку

Одноразові секретні коди можна не видаляти — вони діють лише кілька хвилин. Натомість інформаційні повідомлення з вашими даними (наприклад, останні чотири цифри картки та залишок на рахунку) краще стирати одразу, щоб у разі втрати телефона ці відомості не потрапили до зловмисників.

Нагадаємо, Android-пристрої вже давно стали мішенню для зловмисників через свою масовість — їхніми користувачами є мільярди людей у світі. Інфікований смартфон може відкривати доступ до особистих даних, засипати рекламою та суттєво сповільнювати роботу системи.

Також ми писали, що Google підтвердила нову хвилю атак на акаунти користувачів. Майже 40% успішних вторгнень припадає на фішинг.

телефони шахрайство персональні дані повідомлення дзвінки безпека
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
