Удалите их немедленно — какие SMS-сообщения нельзя хранить на телефоне

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфоны часто хранят SMS с чувствительной информацией или опасными ссылками. Если такие сообщения попадут в руки злоумышленников, это может дать им возможность добраться до ваших денег и аккаунтов.

Об этом пишет ТСН.

Логины и пароли

Некоторые сервисы при регистрации присылают в SMS логин и пароль. Это удобно, но рискованно: получив доступ к вашим сообщениям, мошенники смогут войти в личный кабинет.

Личные сообщения

Личные фото, переписку и другие личные данные лучше убирать со смартфона. В случае кражи телефона злоумышленники могут использовать эту информацию в собственных целях.

SMS с подозрительными ссылками

По таким ссылкам переходить не стоит вообще. Лучше всего — удалить их сразу после получения, чтобы случайно не открыть самим или чтобы этого не сделали дети или пожилые люди.

Ссылки для входа в аккаунты

Некоторые сервисы присылают многократные "магические" ссылки для авторизации. Такие ссылки тоже следует убирать — это дополнительная возможность для посторонних попасть в ваш аккаунт.

SMS от банка

Одноразовые секретные коды можно не удалять — они действуют всего несколько минут. Зато информационные сообщения с вашими данными (например, последние четыре цифры карты и остаток на счете) лучше стирать сразу, чтобы в случае потери телефона эти сведения не попали к злоумышленникам.

Напомним, Android-устройства уже давно стали мишенью для злоумышленников из-за своей массовости — их пользователями являются миллиарды людей в мире. Инфицированный смартфон может открывать доступ к личным данным, засыпать рекламой и существенно замедлять работу системы.

