Удалите их немедленно — какие SMS-сообщения нельзя хранить на телефоне

Они опасны для телефона — какие СМС лучше сразу удалять
Смартфоны часто хранят SMS с чувствительной информацией или опасными ссылками. Если такие сообщения попадут в руки злоумышленников, это может дать им возможность добраться до ваших денег и аккаунтов.
Об этом пишет ТСН.
Логины и пароли
Некоторые сервисы при регистрации присылают в SMS логин и пароль. Это удобно, но рискованно: получив доступ к вашим сообщениям, мошенники смогут войти в личный кабинет.
Личные сообщения
Личные фото, переписку и другие личные данные лучше убирать со смартфона. В случае кражи телефона злоумышленники могут использовать эту информацию в собственных целях.
SMS с подозрительными ссылками
По таким ссылкам переходить не стоит вообще. Лучше всего — удалить их сразу после получения, чтобы случайно не открыть самим или чтобы этого не сделали дети или пожилые люди.
Ссылки для входа в аккаунты
Некоторые сервисы присылают многократные "магические" ссылки для авторизации. Такие ссылки тоже следует убирать — это дополнительная возможность для посторонних попасть в ваш аккаунт.
SMS от банка
Одноразовые секретные коды можно не удалять — они действуют всего несколько минут. Зато информационные сообщения с вашими данными (например, последние четыре цифры карты и остаток на счете) лучше стирать сразу, чтобы в случае потери телефона эти сведения не попали к злоумышленникам.
Напомним, Android-устройства уже давно стали мишенью для злоумышленников из-за своей массовости — их пользователями являются миллиарды людей в мире. Инфицированный смартфон может открывать доступ к личным данным, засыпать рекламой и существенно замедлять работу системы.
Также мы писали, что Google подтвердила новую волну атак на аккаунты пользователей. Почти 40% успешных вторжений приходится на фишинг.
