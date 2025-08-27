Як дізнатись, хто телефонує з незнайомого номера — простий спосіб

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Ледь не щодня українцям надходять дзвінки з незнайомих номерів, і правоохоронці нагадують — варто бути обережними, аби не стати жертвою шахраїв. Водночас "невідомий" — не завжди небезпечний: інколи це просто знайомі або рідні, які змінили номер.

Про те, як визначити, хто дзвонить з незнайомого номера, пише PMG.ua.

Як зрозуміти, хто телефонує вам з незнайомого номера

Все частіше під "невідомими" ховаються зловмисники, тож бажано швидко розуміти, хто саме телефонує. Частково це можливо завдяки Viber: якщо дзвонить реальна людина з профілем у месенджері, ім'я або нік користувача можна побачити напряму.

Щоб перевірити контакт, достатньо відкрити Viber, ввести номер, з якого був дзвінок, і натиснути "Написати". Додаток відобразить ім'я людини (або нікнейм), під яким власник номера зареєстрований у сервісі.

Rakuten Viber має інтелектуальну функцію "Ідентифікація абонентів", що дозволяє показувати інформацію про того, хто дзвонить, навіть якщо номера немає у вашій адресній книзі. Технологія спирається на обмін контактними даними між користувачами месенджера та формує спільну базу номерів і відповідних імен. На вхідному дзвінку система звіряє номер з базою і, якщо є збіг, показує ім'я абонента — це допомагає швидше вирішити, відповідати чи ні.

Ідентифікація абонента може не спрацювати, якщо:

номера немає в базі даних;

дзвінок здійснюється через стороннє ПЗ;

користувач у налаштуваннях конфіденційності заборонив показ свого імені.

Такий підхід не гарантує стовідсоткового визначення кожного дзвінка, але помітно підвищує шанси побачити ім'я абонента і миттєво оцінити ризики розмови.

Нагадаємо, смартфони зберігають не лише фото й контакти, а й SMS, які часто містять конфіденційні дані або посилання на шахрайські ресурси. Якщо такі повідомлення потрапляють до рук зловмисників, це може відкрити шлях до банківських рахунків, особистих акаунтів і навіть фінансових втрат.

Також ми писали, що блокування SIM-картки є додатковим захисним бар'єром у разі втрати чи крадіжки телефону. Ця опція особливо актуальна для мешканців тимчасово окупованих територій, але буде корисною для будь-якого користувача, адже допоможе убезпечити персональні дані від сторонніх.