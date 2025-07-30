Корисно для українців — як і навіщо блокувати SIM-картки на Android

Лоток для SIM-карт поруч зі смартфоном. Фото: Pexels

Блокування SIM‑картки — ще один бар'єр для захисту ваших даних, якщо телефон опиняється в чужих руках або вас змушують надати доступ до пристрою. Поради із блокування стануть у пригоді мешканцям тимчасово окупованих територій і всім іншим користувачам.

Про це пише Android Police.

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Що дає блокування SIM і як його ввімкнути

SIM‑картка забезпечує дзвінки, SMS та інтернет, прив'язує номер до мережі оператора й дозволяє отримувати важливі повідомлення — від банківських сповіщень до кодів підтвердження. Додавши PIN‑код для SIM, ви блокуєте доступ до послуг оператора на будь‑якому телефоні без знання цього коду. Це не те саме, що "прив'язка" смартфона до конкретного оператора, і не дублює блокування екрана: PIN для SIM — окремий захист, який запитується під час кожного увімкнення пристрою або після перестановки "сімки" в інший телефон.

Активувати блокування просто:

відкрийте "Налаштування" — "Безпека та конфіденційність" — "Додаткові налаштування безпеки" — "Блокування SIM-картки";

увімкніть перемикач;

введіть стандартний PIN-код, зазначений на упаковці;

далі змініть його на власний у пункті "Змінити PIN-код SIM-картки".

У процесі варто бути уважними, оскільки три помилкові спроби блокують SIM і вимагатимуть персональний ключ розблокування (PUK-код) — восьмизначний код із комплекту. Якщо коробку втрачено, зверніться до оператора для підтвердження PUK, адже без нього може знадобитися заміна картки. Перевірити, що все працює, можна, переставивши SIM в інший смартфон — до введення PIN зв'язок не запрацює.

Увімкнення PIN також допомагає протидіяти фішингу SIM, коли зловмисники, зібравши про вас дані, намагаються обманути підтримку оператора й перевипустити номер на іншу картку. За наявності блокування використати вашу SIM або під'єднатися до мережі без PIN‑коду значно складніше. Новий PIN зручно зберегти в надійному менеджері паролів на Android.

Користувачам eSIM доступні ті самі налаштування: цифровий профіль так само можна захистити PIN‑кодом. На відміну від фізичної картки, eSIM неможливо витягнути з телефона, тож без правильного коду розблокування доступ до мережі ускладнений.

Нагадаємо, телефонні шахраї не лише дратують, а й можуть серйозно нашкодити — від поганого настрою до втрати коштів. Утім, існують ефективні способи, які дозволяють швидко вивести з ладу їхню схему й завершити розмову на власних умовах.

Також ми писали, що сучасні смартфони дають змогу буквально за кілька секунд заблокувати будь-який небажаний або підозрілий номер. Для цього не потрібні додаткові застосунки — усе вже є в налаштуваннях Android і iPhone.