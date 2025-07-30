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Главная Технологии Как и для чего блокировать SIM-карту на телефоне с Android

Как и для чего блокировать SIM-карту на телефоне с Android

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 05:12
Полезно для украинцев — как и зачем блокировать SIM-карты на Android
Лоток для SIM-карт рядом со смартфоном. Фото: Pexels

Блокировка SIM-карты — еще один барьер для защиты ваших данных, если телефон оказывается в чужих руках или вас заставляют предоставить доступ к устройству. Советы по блокировке пригодятся жителям временно оккупированных территорий и всем остальным пользователям.

Об этом пишет Android Police.

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Что дает блокировка SIM и как ее включить

SIM-карта обеспечивает звонки, SMS и интернет, привязывает номер к сети оператора и позволяет получать важные сообщения — от банковских уведомлений до кодов подтверждения. Добавив PIN-код для SIM, вы блокируете доступ к услугам оператора на любом телефоне без знания этого кода. Это не то же самое, что "привязка" смартфона к конкретному оператору, и не дублирует блокировку экрана: PIN для SIM — отдельная защита, которая запрашивается при каждом включении устройства или после перестановки "симки" в другой телефон.

Активировать блокировку просто:

  • откройте "Настройки" — "Безопасность и конфиденциальность" — "Дополнительные настройки безопасности" — "Блокировка SIM-карты";
  • включите переключатель;
  • введите стандартный PIN-код, указанный на упаковке;
  • далее измените его на собственный в пункте "Изменить PIN-код SIM-карты".

В процессе стоит быть внимательными, поскольку три ошибочные попытки блокируют SIM и потребуют персональный ключ разблокировки (PUK-код) — восьмизначный код из комплекта. Если коробка потеряна, обратитесь к оператору для подтверждения PUK, ведь без него может потребоваться замена карты. Проверить, что все работает, можно, переставив SIM в другой смартфон — до введения PIN связь не заработает.

Включение PIN также помогает противодействовать фишингу SIM, когда злоумышленники, собрав о вас данные, пытаются обмануть поддержку оператора и перевыпустить номер на другую карту. При наличии блокировки использовать вашу SIM или подключиться к сети без PIN-кода значительно сложнее. Новый PIN удобно сохранить в надежном менеджере паролей на Android.

Пользователям eSIM доступны те же настройки: цифровой профиль так же можно защитить PIN-кодом. В отличие от физической карты, eSIM невозможно вытащить из телефона, поэтому без правильного кода разблокировки доступ к сети затруднен.

Напомним, телефонные мошенники не только раздражают, но и могут серьезно навредить — от плохого настроения до потери средств. Впрочем, существуют эффективные способы, которые позволяют быстро вывести из строя их схему и завершить разговор на собственных условиях.

Также мы писали, что современные смартфоны позволяют буквально за несколько секунд заблокировать любой нежелательный или подозрительный номер. Для этого не нужны дополнительные приложения — все уже есть в настройках Android и iPhone.

Android SIM-карты звонки защита eSIM PIN-код
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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