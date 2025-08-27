Как узнать, кто звонит с незнакомого номера — простой способ

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Чуть ли не ежедневно украинцам поступают звонки с незнакомых номеров, и правоохранители напоминают — стоит быть осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников. В то же время "неизвестный" — не всегда опасен: иногда это просто знакомые или родные, которые сменили номер.

О том, как определить, кто звонит с незнакомого номера, пишет PMG.ua.

Как понять, кто звонит вам с незнакомого номера

Все чаще под "неизвестными" скрываются злоумышленники, поэтому желательно быстро понимать, кто именно звонит. Частично это возможно благодаря Viber: если звонит реальный человек с профилем в мессенджере, имя или ник пользователя можно увидеть напрямую.

Чтобы проверить контакт, достаточно открыть Viber, ввести номер, с которого был звонок, и нажать "Написать". Приложение отобразит имя человека (или никнейм), под которым владелец номера зарегистрирован в сервисе.

Rakuten Viber имеет интеллектуальную функцию "Идентификация абонентов", позволяющую показывать информацию о звонящем, даже если номера нет в вашей адресной книге. Технология опирается на обмен контактными данными между пользователями мессенджера и формирует общую базу номеров и соответствующих имен. При входящем звонке система сверяет номер с базой и, если есть совпадение, показывает имя абонента — это помогает быстрее решить, отвечать или нет.

Идентификация абонента может не сработать, если:

номера нет в базе данных;

звонок осуществляется через стороннее ПО;

пользователь в настройках конфиденциальности запретил показ своего имени.

Такой подход не гарантирует стопроцентного определения каждого звонка, но заметно повышает шансы увидеть имя абонента и мгновенно оценить риски разговора.

Напомним, смартфоны хранят не только фото и контакты, но и SMS, которые часто содержат конфиденциальные данные или ссылки на мошеннические ресурсы. Если такие сообщения попадают в руки злоумышленников, это может открыть путь к банковским счетам, личным аккаунтам и даже финансовым потерям.

Также мы писали, что блокировка SIM-карты является дополнительным защитным барьером в случае потери или кражи телефона. Эта опция особенно актуальна для жителей временно оккупированных территорий, но будет полезной для любого пользователя, ведь поможет обезопасить персональные данные от посторонних.