Як дізнатися, хто телефонує з незнайомого номера — цей спосіб одразу покаже ім'я

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Невідомі дзвінки трапляються все частіше: це може бути і знайомий із новим номером, і шахрай. Якщо абонент користується Viber, ім'я (або нікнейм) можна побачити відразу.

Про це пише РадіоТрек.

Як дізнатися ім'я абоненту без запису в контактах

Щоб швидко подивитися ім'я вручну, якщо вам телефонують з незнайомого номеру:

відкрийте Viber та введіть номер у пошук;

натисніть "Написати";

на екрані відобразиться ім'я користувача (якщо він його не приховав у налаштуваннях).

Viber також має функцію, що автоматично показує ім'я того, хто телефонує, навіть якщо номера немає у вашій книзі контактів. Вона працює завдяки спільній базі контактів користувачів месенджера. Щоб увімкнути її:

відкрийте Viber;

перейдіть у меню "Додатково";

оберіть "Ідентифікація абонентів";

увімкніть або вимкніть перемикач.

Існують сценарії, коли ідентифікація може не спрацювати, якщо номера немає у базі Viber, дзвінок здійснюється через сторонні застосунки або користувач приховав ім'я у налаштуваннях конфіденційності.

Нагадаємо, телефонні номери разом із супутньою інформацією можуть опинитися у базах для масових розсилок чи "холодних" дзвінків кількома стандартними способами. Це можливо навіть тоді, коли власник майже ніколи не публікує свій номер у відкритому доступі.

Також ми писали, що щодня можуть надходити дзвінки з незнайомих номерів, і відповідати на них небезпечно: на іншому кінці часто бувають як шахраї, так і легальні служби. Є низка ознак, за якими можна визначити, коли варто проігнорувати виклик.