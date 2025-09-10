Як дізнатися, хто телефонує з незнайомого номера — цей спосіб одразу покаже ім'я

Дзвінки з незнайомих номерів — як дізнатися, хто телефонує
Невідомі дзвінки трапляються все частіше: це може бути і знайомий із новим номером, і шахрай. Якщо абонент користується Viber, ім'я (або нікнейм) можна побачити відразу.
Про це пише РадіоТрек.
Як дізнатися ім'я абоненту без запису в контактах
Щоб швидко подивитися ім'я вручну, якщо вам телефонують з незнайомого номеру:
- відкрийте Viber та введіть номер у пошук;
- натисніть "Написати";
- на екрані відобразиться ім'я користувача (якщо він його не приховав у налаштуваннях).
Viber також має функцію, що автоматично показує ім'я того, хто телефонує, навіть якщо номера немає у вашій книзі контактів. Вона працює завдяки спільній базі контактів користувачів месенджера. Щоб увімкнути її:
- відкрийте Viber;
- перейдіть у меню "Додатково";
- оберіть "Ідентифікація абонентів";
- увімкніть або вимкніть перемикач.
Існують сценарії, коли ідентифікація може не спрацювати, якщо номера немає у базі Viber, дзвінок здійснюється через сторонні застосунки або користувач приховав ім'я у налаштуваннях конфіденційності.
Нагадаємо, телефонні номери разом із супутньою інформацією можуть опинитися у базах для масових розсилок чи "холодних" дзвінків кількома стандартними способами. Це можливо навіть тоді, коли власник майже ніколи не публікує свій номер у відкритому доступі.
Також ми писали, що щодня можуть надходити дзвінки з незнайомих номерів, і відповідати на них небезпечно: на іншому кінці часто бувають як шахраї, так і легальні служби. Є низка ознак, за якими можна визначити, коли варто проігнорувати виклик.
