Телефонують і мовчать — у чому небезпека і як реагувати на такі дзвінки

В Україні почастішали "німі" виклики — абоненту телефонують із невідомих номерів, але на лінії мовчання. Не всі люди знають, з якою метою це роблять і чому такі дзвінки можуть бути небезпечними.

Навіщо телефонують без слів і що з цим робити

Іноді звук у розмові зникає через перевантаження мережі або поганий зв'язок — ви просто не чуєте співрозмовника. Буває й "кишеньковий" набір: незаблокований екран, випадкове торкання в кишені, сумці чи барсетці. У таких ситуаціях зазвичай телефонують контакти з вашої телефонної книги.

Якщо виклик надходить із незнайомого номера і на лінії — тиша, імовірність шахрайства висока. Зазвичай шахраї переслідують такі цілі:

підтвердити, що номер активний;

зібрати про вас базову інформацію за інтонацією та тембром голосу;

записати фрагмент голосу;

спровокувати вас на зворотний дзвінок.

За голосом можна визначити стать і приблизний вік. На цій основі підбирають схеми обману для конкретної аудиторії, а "німі" обдзвони допомагають формувати бази для подальшої роботи.

Кількох вимовлених вами слів достатньо, щоб згенерувати потрібні фрази: штучний інтелект здатний озвучити будь-який текст вашим голосом. Поки ви намагаєтеся з'ясувати, хто телефонує, на іншому кінці можуть записувати зразок.

Коли дзвінок із невідомого номера "зривається", виникає бажання відразу передзвонити. На це й розрахунок: перші секунди такого з'єднання можуть коштувати дорого — із рахунку знімається помітна сума.

Як реагувати на "німі" дзвінки

Багато хто просто не бере слухавку з незнайомих номерів — і це працює: безконтактні абоненти з часом зникають із баз аферистів. Водночас важливо пам'ятати, що дзвінок може бути й справді потрібним: людина з вашого оточення могла змінити номер, телефон у неї розрядився чи зламався або сталася неприємність. Зазвичай у таких випадках абонент наполегливіший і пробує додзвонитися не один раз.

Рішення — відповідати чи ні — кожен ухвалює сам.

Нагадаємо, дзвінки з незнайомих номерів надходять щодня, і кожен з них може приховувати ризики: від банальних шахрайських схем до офіційних сервісних повідомлень. Є низка ознак, які допомагають визначити, коли краще не брати слухавку та уникнути зайвих проблем.

Також ми писали, що номери телефонів потрапляють до баз для масових розсилок чи "холодних" дзвінків кількома типовими шляхами. Це можливо навіть тоді, коли людина рідко ділиться своїм номером у публічному просторі.