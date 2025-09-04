Звонят и молчат — в чем опасность и как реагировать на такие звонки

Вызовы с незнакомых номеров на экранах смартфонов. Фото: кадр из видео/YouTube

В Украине участились "немые" вызовы — абоненту звонят с неизвестных номеров, но на линии молчание. Не все люди знают, с какой целью это делают и почему такие звонки могут быть опасными.

Зачем звонят без слов и что с этим делать

Иногда звук в разговоре исчезает из-за перегрузки сети или плохой связи — вы просто не слышите собеседника. Бывает и "карманный" набор: незаблокированный экран, случайное касание в кармане, сумке или барсетке. В таких ситуациях обычно звонят контакты из вашей телефонной книги.

Если вызов поступает с незнакомого номера и на линии — тишина, вероятность мошенничества высока. Обычно мошенники преследуют следующие цели:

подтвердить, что номер активен;

собрать о вас базовую информацию по интонации и тембру голоса;

записать фрагмент голоса;

спровоцировать вас на обратный звонок.

По голосу можно определить пол и примерный возраст. На этой основе подбирают схемы обмана для конкретной аудитории, а "немые" обзвоны помогают формировать базы для дальнейшей работы.

Нескольких произнесенных вами слов достаточно, чтобы сгенерировать нужные фразы: искусственный интеллект способен озвучить любой текст вашим голосом. Пока вы пытаетесь выяснить, кто звонит, на другом конце могут записывать образец.

Когда звонок с неизвестного номера "срывается", возникает желание сразу перезвонить. На это и расчет: первые секунды такого соединения могут стоить дорого — со счета снимается заметная сумма.

Как реагировать на "немые" звонки

Многие просто не берут трубку с незнакомых номеров — и это работает: бесконтактные абоненты со временем исчезают из баз аферистов. В то же время важно помнить, что звонок может быть действительно нужным: человек из вашего окружения мог сменить номер, телефон у него разрядился или сломался, или произошла неприятность. Обычно в таких случаях абонент настойчивее и пробует дозвониться не один раз.

Решение — отвечать или нет — каждый принимает сам.

