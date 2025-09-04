Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Немые звонки — почему украинцам звонят и молчат

Немые звонки — почему украинцам звонят и молчат

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 12:32
Звонят и молчат — в чем опасность и как реагировать на такие звонки
Вызовы с незнакомых номеров на экранах смартфонов. Фото: кадр из видео/YouTube

В Украине участились "немые" вызовы — абоненту звонят с неизвестных номеров, но на линии молчание. Не все люди знают, с какой целью это делают и почему такие звонки могут быть опасными.

Об этом пишет НСН.

Реклама
Читайте также:

Зачем звонят без слов и что с этим делать

Иногда звук в разговоре исчезает из-за перегрузки сети или плохой связи — вы просто не слышите собеседника. Бывает и "карманный" набор: незаблокированный экран, случайное касание в кармане, сумке или барсетке. В таких ситуациях обычно звонят контакты из вашей телефонной книги.

Если вызов поступает с незнакомого номера и на линии — тишина, вероятность мошенничества высока. Обычно мошенники преследуют следующие цели:

  • подтвердить, что номер активен;
  • собрать о вас базовую информацию по интонации и тембру голоса;
  • записать фрагмент голоса;
  • спровоцировать вас на обратный звонок.

По голосу можно определить пол и примерный возраст. На этой основе подбирают схемы обмана для конкретной аудитории, а "немые" обзвоны помогают формировать базы для дальнейшей работы.

Нескольких произнесенных вами слов достаточно, чтобы сгенерировать нужные фразы: искусственный интеллект способен озвучить любой текст вашим голосом. Пока вы пытаетесь выяснить, кто звонит, на другом конце могут записывать образец.

Когда звонок с неизвестного номера "срывается", возникает желание сразу перезвонить. На это и расчет: первые секунды такого соединения могут стоить дорого — со счета снимается заметная сумма.

Как реагировать на "немые" звонки

Многие просто не берут трубку с незнакомых номеров — и это работает: бесконтактные абоненты со временем исчезают из баз аферистов. В то же время важно помнить, что звонок может быть действительно нужным: человек из вашего окружения мог сменить номер, телефон у него разрядился или сломался, или произошла неприятность. Обычно в таких случаях абонент настойчивее и пробует дозвониться не один раз.

Решение — отвечать или нет — каждый принимает сам.

Напомним, звонки с незнакомых номеров поступают ежедневно, и каждый из них может скрывать риски: от банальных мошеннических схем до официальных сервисных сообщений. Есть ряд признаков, которые помогают определить, когда лучше не брать трубку и избежать лишних проблем.

Также мы писали, что номера телефонов попадают в базы для массовых рассылок или "холодных" звонков несколькими типичными путями. Это возможно даже тогда, когда человек редко делится своим номером в публичном пространстве.

телефоны мошенничество связь звонки номер телефона опасные номера
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации