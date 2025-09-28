Відео
Головна Технології Вони небезпечні для телефону — які SMS краще одразу видаляти

Вони небезпечні для телефону — які SMS краще одразу видаляти

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 16:32
Видаліть їх негайно — які повідомлення не можна зберігати на телефоні
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Кілька типів SMS і чат-повідомлень можуть становити реальну загрозу для ваших даних і грошей. Експерти радять не зберігати такі повідомлення, а одразу очищати листування.

Про це пише ТСН.

Читайте також:

Які саме повідомлення ризиковані та чому їх варто прибирати зі смартфона

Кіберзлочинці полюють не лише на паролі, а й на фрагменти інформації з телефона, які допомагають зламати акаунти або отримати доступ до коштів. Потрапивши до чужих рук, звичайне повідомлення може стати "ключем" до ваших особистих даних.

Повідомлення з логінами та паролями

Деякі сервіси під час реєстрації надсилають логін і пароль у SMS — це зручно, але небезпечно. Щойно отримали такі дані, збережіть їх у менеджері паролів і видаліть саме SMS: у разі доступу до вашого листування зловмисник легко увійде в акаунт.

Особисті повідомлення та чутливий контент

Фото, приватні чати та інші особисті матеріали можуть стати інструментом шантажу, якщо телефон загубиться або його вкрадуть. Щоб знизити ризики, видаляйте чутливі розмови або переносьте їх у зашифровані сховища, а не зберігайте у відкритих чатах.

SMS із підозрілими посиланнями

Фішингові атаки часто маскуються під "термінові" банківські чи службові сповіщення. Найкраща тактика — не відкривати такі повідомлення й не натискати на вкладені лінки, а відразу відправляти їх у кошик.

Лінки для входу в акаунти

Деякі сервіси надсилають багаторазові посилання для авторизації. Скопіюйте потрібну адресу в безпечне місце, захищене паролем, а оригінальне повідомлення видаліть — так ви мінімізуєте ризик несанкціонованого доступу.

Банківські SMS про залишок коштів

Одноразові коди підтвердження можна зберігати — вони діють лише кілька хвилин. Натомість повідомлення із залишком на картці та останніми цифрами рахунку краще видаляти одразу після перегляду: у разі втрати телефона ця інформація може допомогти шахраям.

Нагадаємо, зростання кількості телефонних шахрайств змушує користувачів уважніше ставитися до кожного вхідного виклику. Один із найпростіших способів захисту — перевіряти код і формат номера та не брати слухавку, якщо номер здається підозрілим.

Також ми писали, що дзвінки з невідомих номерів трапляються дедалі частіше і за ними може стояти як звичайний знайомий із новим номером, так і шахрай. Якщо абонент використовує Viber, система дозволяє одразу побачити ім'я або нікнейм того, хто телефонує, що допомагає швидше зорієнтуватися у ситуації.

телефони шахрайство персональні дані повідомлення дзвінки безпека
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
