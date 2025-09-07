Небезпечні SMS та чати — які повідомлення треба одразу видаляти

Небезпечні SMS — що потрібно одразу видаляти
Щодня ми отримуємо десятки SMS і чат-повідомлень, і частина з них становить реальну загрозу для даних та грошей. Експерти нагадують, що окремі повідомлення не варто зберігати — їх краще видаляти без зволікань.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які SMS-повідомлення не повинні затримуватися у вашому смартфоні.
Кіберзлочинці полюють не лише на паролі: випадкові фрагменти зі смартфона допомагають зламувати акаунти або дістатися до коштів. У чужих руках звичайне повідомлення може перетворитися на ключ до ваших особистих даних.
Повідомлення з логінами та паролями
Під час реєстрації деякі сервіси надсилають логін і пароль у SMS. Це зручно, але небезпечно: отримавши доступ до листування, зловмисник легко увійде у ваш акаунт. Щойно внесли дані до менеджера паролів — видаліть саме повідомлення.
Особисті повідомлення
Фото, приватні листування та інший чутливий контент можуть стати інструментом шантажу, якщо телефон загубиться або опиниться в руках злодіїв. Тримайте особисті матеріали в зашифрованих сховищах або видаляйте їх із відкритих чатів.
SMS із підозрілими посиланнями
Фішингові атаки часто маскуються під "термінові" банківські чи службові сповіщення. Найкраща тактика — не відкривати такі SMS і не натискати на лінки, а одразу відправляти їх у кошик.
Лінки для входу в акаунти
Деякі сервіси надсилають багаторазові посилання для авторизації. Скопіюйте потрібну адресу в захищене місце, а оригінальне повідомлення видаліть — так ви зменшите ризик несанкціонованого доступу.
Банківські SMS про залишок коштів
Одноразові коди підтвердження можна залишати — вони діють кілька хвилин. Натомість повідомлення з балансом картки та останніми цифрами рахунку краще видаляти одразу після перегляду: у разі втрати телефона ці дані можуть допомогти шахраям.
