Небезпечні SMS — що потрібно одразу видаляти

Небезпечні SMS — що потрібно одразу видаляти

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 16:32
Небезпечні SMS та чати — які повідомлення треба одразу видаляти
Смартфон в руках. Фото: Freepik

Щодня ми отримуємо десятки SMS і чат-повідомлень, і частина з них становить реальну загрозу для даних та грошей. Експерти нагадують, що окремі повідомлення не варто зберігати — їх краще видаляти без зволікань.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які SMS-повідомлення не повинні затримуватися у вашому смартфоні.

Кіберзлочинці полюють не лише на паролі: випадкові фрагменти зі смартфона допомагають зламувати акаунти або дістатися до коштів. У чужих руках звичайне повідомлення може перетворитися на ключ до ваших особистих даних.

Повідомлення з логінами та паролями

Під час реєстрації деякі сервіси надсилають логін і пароль у SMS. Це зручно, але небезпечно: отримавши доступ до листування, зловмисник легко увійде у ваш акаунт. Щойно внесли дані до менеджера паролів — видаліть саме повідомлення.

Особисті повідомлення

Фото, приватні листування та інший чутливий контент можуть стати інструментом шантажу, якщо телефон загубиться або опиниться в руках злодіїв. Тримайте особисті матеріали в зашифрованих сховищах або видаляйте їх із відкритих чатів.

SMS із підозрілими посиланнями

Фішингові атаки часто маскуються під "термінові" банківські чи службові сповіщення. Найкраща тактика — не відкривати такі SMS і не натискати на лінки, а одразу відправляти їх у кошик.

Лінки для входу в акаунти

Деякі сервіси надсилають багаторазові посилання для авторизації. Скопіюйте потрібну адресу в захищене місце, а оригінальне повідомлення видаліть — так ви зменшите ризик несанкціонованого доступу.

Банківські SMS про залишок коштів

Одноразові коди підтвердження можна залишати — вони діють кілька хвилин. Натомість повідомлення з балансом картки та останніми цифрами рахунку краще видаляти одразу після перегляду: у разі втрати телефона ці дані можуть допомогти шахраям.

Нагадаємо, в Україні зросла кількість так званих "німих" дзвінків — абонент отримує виклик із невідомого номера, але на іншому кінці дроту ніхто не говорить. Не всі розуміють, для чого це робиться і які ризики можуть приховувати такі дзвінки.

Також ми писали, що кількість пристроїв на Android у світі сягає мільярдів, тому вони є особливо привабливою мішенню для хакерів. Якщо смартфон заражений, він може передавати особисту інформацію, показувати нав'язливу рекламу та значно уповільнювати роботу системи.

телефони шахрайство персональні дані СМС повідомлення безпека
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
