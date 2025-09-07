Видео
Главная Технологии Опасные переписки в чате — что нельзя хранить в телефоне

Опасные переписки в чате — что нельзя хранить в телефоне

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 16:32
Опасные SMS и чаты — какие сообщения лучше удалить сразу
Смартфон в руках. Фото: Freepik

Ежедневно мы получаем десятки SMS и чат-сообщений, и часть из них представляет реальную угрозу для данных и денег. Эксперты напоминают, что отдельные сообщения не стоит сохранять — их лучше удалять без промедлений.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие SMS-сообщения не должны задерживаться в вашем смартфоне.

Читайте также:

Киберпреступники охотятся не только на пароли: случайные фрагменты со смартфона помогают взламывать аккаунты или добраться до средств. В чужих руках обычное сообщение может превратиться в ключ к вашим личным данным.

Сообщения с логинами и паролями

При регистрации некоторые сервисы присылают логин и пароль в SMS. Это удобно, но опасно: получив доступ к переписке, злоумышленник легко войдет в ваш аккаунт. Как только внесли данные в менеджер паролей — удалите само сообщение.

Личные сообщения

Фото, личные переписки и другой чувствительный контент могут стать инструментом шантажа, если телефон потеряется или окажется в руках воров. Держите личные материалы в зашифрованных хранилищах или удаляйте их из открытых чатов.

SMS с подозрительными ссылками

Фишинговые атаки часто маскируются под "срочные" банковские или служебные уведомления. Лучшая тактика — не открывать такие SMS и не нажимать на ссылки, а сразу отправлять их в корзину.

Линки для входа в аккаунты

Некоторые сервисы присылают многократные ссылки для авторизации. Скопируйте нужный адрес в защищенное место, а оригинальное сообщение удалите — так вы уменьшите риск несанкционированного доступа.

Банковские SMS об остатке средств

Одноразовые коды подтверждения можно оставлять — они действуют несколько минут. Зато сообщения с балансом карты и последними цифрами счета лучше удалять сразу после просмотра: в случае потери телефона эти данные могут помочь мошенникам.

Напомним, в Украине возросло количество так называемых "немых" звонков — абонент получает вызов с неизвестного номера, но на другом конце провода никто не говорит. Не все понимают, для чего это делается и какие риски могут скрывать такие звонки.

Также мы писали, что количество устройств на Android в мире достигает миллиардов, поэтому они являются особенно привлекательной мишенью для хакеров. Если смартфон заражен, он может передавать личную информацию, показывать навязчивую рекламу и значительно замедлять работу системы.

телефоны мошенничество личные данные СМС сообщения безопасность
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
